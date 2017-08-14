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    İstanbul'a asıl yağış çarşamba...

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 08:38

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak yağış bekleniyor...

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık 35
    İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı 32
    İzmir: Az bulutlu ve açık 34
    Bursa: Parçalı bulutlu 31
    Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
    Antalya: Az bulutlu ve açık 32
    Samsun: Parçalı bulutlu 30
    Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

    İstanbula asıl yağış çarşamba...

    İstanbula asıl yağış çarşamba...


    İstanbula asıl yağış çarşamba...
    İstanbula asıl yağış çarşamba...

    İstanbula asıl yağış çarşamba...

    Etiketler: İstanbul , yağış , meteoroloji
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