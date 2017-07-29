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    İstanbul'a alçalan yolcu uçağında endişe yaratan olay

    İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA
    29 Temmuz 2017 - 16:54Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 18:07

    Merzifon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının pilotu 11 bin feet’te (3400 metre) kırmızı bir balona bağlı R harfi taşıyan bir cismin yanlarından geçtiğini gördü.

    Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşan Boeing 737-900 tipi THY'nin Merzifon-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu pilotu, Pendik üzerinde uçağın yanından tehlikeli bir şekilde balon geçti.

    THY pilotunun, "Şu anda bulunduğumuz yerde kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti. Çok tehlikeli bir şekilde" raporu üzerine hava trafik kontrolörü de balonun diğer uçaklara tehlike oluşturmaması adına pilotlara bilgilendirmede bulundu.

     

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    Etiketler: Balon , kule , THY
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