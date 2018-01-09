İstanbul'a adeta bulut indi! Vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı

İstanbul'da sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde yoğun sis oluştu. Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.







15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise bir ayağı sis nedeniyle gözden kaybolurken, Boğaz'da ve deniz kenarlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları komple kapandı.





METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, pus ve sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.