İstanbul’a 8 obez ambulans daha

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un nüfusuna göre iki ambulansın yetmediğine yönelik çıkan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İstanbul’da 2 olan sayı 2018 yılında 10’a çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de vatandaşların yüzde 25’ten fazlası obez. 4 bin 227 ambulanstan 80’i obezler için tasarlanmış durumda. Bu araçlara monte edilen özel vinçler sayesinde, kilosu 350 kiloya kadar obez hastalar rahatlıkla taşınabiliyor. İstanbul’da 2, İzmir’de ve Ankara’da 4’er obez ambulans bulunuyor. Bingöl ve Tunceli’de ise obez ambulans henüz yok.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, şöyle konuştu : “Obez ambulans 81 ile yaygınlaştırılacak. Ege’de özellikle hanımlarda obezite baş göstermeye başladı mesela. Obezite oranını düşürmeyi hedefliyoruz.”