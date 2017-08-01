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    İstanbul yanacak! Nem oranı yüzde 94'e çıkacak...

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 08:32Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:15

    Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinden başlayarak ve iç ve batı bölgelerini de etkisi altına alarak artmasının beklendiği kaydedilirken, İstanbul'da sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

    Meteoroloji verilerine göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

    İSTANBUL 35 DERECEYE ÇIKACAK

    İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

    İSTANBUL’DA NEM ORANI %90’I GEÇECEK!

    Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün İstanbul’da nem oranı cuma günü %64-94 seviyelerine yükselecek. Artan nem oranı mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasının hissedilmesine neden olacak. 

    YURT GENELİNDE TAHMİNİ SICAKLIKLAR

    Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul 34, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.

     

     

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    Etiketler: istanbul , Hava durumu , Meteoroloji , nem oranı
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