İstanbul ve Bursa bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı başvurusu için müracaatlar devam ediyor. İstanbul ve Bursa bekçi alımı başvurusu ile toplam 2 bin 250 bekçi alımı yapmaya hazırlanan İçişleri Bakanlığı, ilan hakkında detayları yayımladı. İşte, İstanbul ve Bursa bekçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

BURSA VE İSTANBUL BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursa ve İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön Lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor. Bunların yanı sıra aranan diğer koşullar şöyle:

* Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

* Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

* Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

* En az 167 santimetre boyunda olmak.

* Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Ağırlık(kg)/[boy(m)]2} Örnek: 80/1,752=26)

Başvuru nasıl yapılır;

İstanbul bekçi alımları için başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracak. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru yapılamayacak.

Bursa için başvurular ise 14-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adaylardan bunların yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 santim ölçülerinde (6) fotoğraf, adli sicil belgesi, İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren belge aranacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 4-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Genel kültür, genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük gibi bekçi olmaya engel halleri olup- olmadığının değerlendirileceği sözlü sınava alınacak. 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralıkta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek.

Bursa'da kaç kişi alınacak: Nilüfer ilçesinde 50, Osmangazi'de 110, Yıldırım'da 90

Hangi semtte kaç kişi alınacak: * Adalar; 7, Arnavutköy; 35, Ataşehir; 50, Avcılar; 60, Bağcılar; 95, Bahçelievler; 75, Bakırköy; 35, Başakşehir; 50, Bayrampaşa; 40, Beşiktaş; 30, Beykoz: 35, Beylikdüzü: 40, Beyoğlu; 35, Büyükçekmece: 35 , Çatalca;7, Çekmeköy; 35, Esenler; 60, Esenyurt; 100, Eyüp; 50, Fatih; 60, Gaziosmanpaşa; 90, Güngören; 40, Kadıköy; 60, Kağıthane; 60, Kartal; 60, Küçükçekmece; 100, Maltepe; 65, Pendik; 85, Sancaktepe: 55, Sarıyer; 40, Silivri; 15, Sultanbeyli; 50; Sultangazi; 65, Şile; 6, Şişli; 35, Tuzla; 35, Ümraniye; 90, Üsküdar; 70, Zeytinburnu; 45.

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