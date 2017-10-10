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    İstanbul Üniversitesi'nde polis müdahalesi... Gözaltılar var

    Erhan TEKTEN - DHA
    10.10.2017 - 14:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınanlardan bazıları polis araçlarına bindirilirken slogan attı.

    İstanbul Üniversitesinde polis müdahalesi... Gözaltılar var

    Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı.

    İstanbul Üniversitesinde polis müdahalesi... Gözaltılar var

    Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı.

    Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.

    Etiketler: istanbul üniversitesi , gar katliamı anması , polis müdahalesi , gözaltı
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