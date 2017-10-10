İstanbul Üniversitesi'nde polis müdahalesi... Gözaltılar var

Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınanlardan bazıları polis araçlarına bindirilirken slogan attı.

Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı.

Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı.

Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.