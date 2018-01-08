Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul turu için kapkaç yaptılar!

    İstanbul turu için kapkaç yaptılar!

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    08.01.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Antalya’da, kaldırımda yürüyen Gizem Emir’in (27) cep telefonunu kapıp kaçmaya çalışan C.M. ile S. A. polis operasyonuyla yakalandı. İkili, İstanbul’a otobüs bileti almak için telefonu çalmaya çalıştıklarını iddia etti.

    Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Gizem Emir’e arkadan yaklaşan C. M. ile S.A., elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonunu vermemek için direnen Emir, çığlık atarak yardım istedi.

    Gizem Emir’in çığlıkları üzerine C.M. ve S. A. telefonu alamadan kaçtı. Emir’in haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler ilk ifadelerinde, İstanbul’a gidip gezmek istediklerini, genç kadınının telefonunu satıp otobüs bileti almayı düşündüklerini söyledi. Benzer suçlardan kayıtları bulunan C.M. ve S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Etiketler: ANTALYA , kapkaç
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri