İstanbul trafiğinde okul servisi yoğunluğunu

Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesinin hemen ardından evine gitmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 54’lerde seyrettiği E-5 Karayolu ve TEM otoyolunda özellikle Büyükçekmece istikametine doğru yoğunluk oluştu.

KÖPRÜLER DE YOĞUN

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünde Anadolu’dan Avrupa istikametine açık olduğu, Avrupa’dan Anadolu istikametine ise yoğunluğun olduğu görüldü.