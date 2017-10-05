İstanbul trafiği Meclis gündeminde

İSTANBUL’DA 30 DAKİKALIK BİR MESAFE 62 DAKİKADA KAT EDİLİYOR

"Trafik Sıkışıklık Endeksi" ne göre dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehir olan İstanbul'da araç sürücülerinin trafikte yüzde 58'lik bir gecikme yaşadığını söyleyen Yedekci, sürücülerin 30 dakikalık bir mesafeyi yüzde 109’luk bir gecikmeyle 62 dakikada kat edildiğini ve İstanbul’da yaşayan bir sürücünün bir yılda gecikme sebebiyle fazladan 219 saatini trafikte geçirmekte olduğuna dikkat çekti.

İSTANBULLULARIN TRAFİK ÇİLESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yerel yönetim ve merkezi idarenin yanlış, plansız ve yanlı ulaşım politikalarının İstanbul trafiğinin giderek içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep olduğunu söyleyen Yedekci, “Evinin önüne aracını bırakan yurttaşlarımız araçlarının çekilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta ancak aracını güvenle ücretsiz olarak bırakabileceği bir araç park alanı bulamamaktadır. Evinin önünden aracı çekilen yurttaşlar yüksek çekici ve park ücretleri ile karşılaşarak daha da mağdur edilmektedir. Ulaşımı rahatlatması planlarıyla yapılan köprüler ve tüneller trafiği rahatlatmamaktadır ve geçiş ücretleri kişilerin sürekli kullanımını mümkün kılamayacak yüksekliktedir. İstanbul’da caddeler adeta bir açık otopark haline dönüşmüştür ve İstanbulluların trafik çilesi giderek artmaktadır.” dedi.

YEREL YÖNETİCİLER ŞEHRİMİZİN VE YURTTAŞLARIMIZIN ÇİLESİNE BİR SON VERMELİ

Yedekci, “ İstanbul güzide bir kentimizdir. Ancak şehirde uygulanan merkezi idare politikaları yurttaşlarımızın yaşam alanlarına zarar vermekte ve İstanbul’u yaşanmaz bir şehir haline dönüştürmektedir. Yerel yöneticilerin ve merkezi idarenin görevi yurttaşlarımızın huzurla, keyifle ve güvende yaşamalarını sağlamaktır. İstanbullular trafik, araç çekicileri ve otopark sorunları nedeniyle kendilerini güvende hissedemiyor ve çile çekiyorlar. ” dedi.

Yedekci verdiği önergede şunları sordu;

1. İstanbul trafiğinin rahatlaması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

2. Toplu taşımaya uygulanan zamlar neticesinde İstanbul halkı toplu taşıma kullanımına teşvik edilmemektedir. Kamu hizmeti gerçekleştirmesi beklenen bir kurumun kar amacı güderek zam yapması hangi gerekçelere dayandırılmaktadır?

3. Toplu taşımada kullanılan araçların güvenliğini ve konforunu sağlamak amaçlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere kullandıkları araçlarla ilgili görüşleri alınarak değerlendirilmekte midir? Aynı şekilde vatandaşların görüş ve önerilerini alacak düzenli çalışmalar yapılmakta mıdır?

4. Bir deniz kenti olan İstanbul'da deniz ulaşımından daha fazla faydalanmak üzere çalışmalarınız var mıdır?

5. Köprü, Avrasya Tüneli, Marmaray hedeflendiği ölçüde trafik sorununu azaltmış mıdır?

6. Köprü ve tünellerden geçiş ücretleri neye göre belirlenmektedir? Bu ücretler belirlenirken vatandaşın bu yolları kullanması için teşvik edici bir ücret miktarı neden uygulanamamaktadır?

7. İstanbulluların trafik çilesini çözmek, huzurla yaşamalarını sağlamak yerel yönetimler ve merkezi idarenin sorumluluğudur. Bu sorumluluk dahilinde yapılan çalışmalar yeterli midir, hedefine ulaşmakta mıdır? Yeni projeler var mıdır?

8. Caddelerde, sokaklarda trafiği durma noktasına getiren park sorununun çözümü için yapılan çalışmalar nelerdir? Çift sıra park edilen caddelerde, sokaklarda park sorununu gidermek için çalışma ve denetleme yapılmakta mıdır? Yeterli ücretsiz otopark yapılarak halkın otopark çilesinin bitirilmesi ve trafiğin rahatlatılması planlanmakta mıdır?

9. İstanbul’da çekici ve otopark ücretleri neye göre belirlenmektedir? Buna ilişkin bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

10. Yetkili Kurumlar olarak vatandaşın ihtiyacını karşılanması gerekirken otopark sıkıntısı sebebiyle ev veya iş yerinin önüne trafiği veya yaya geçişini engellemeyecek şekilde park eden araçların İstanbul’un hemen her yerinde yaygın bir şekilde konumlandırılmış çekiciler ile çekilmesi hangi kurala dayandırılmaktadır? Araçların çekilme esnasında zarar görmesi durumunda zarar karşılanmakta mıdır?