İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan Uber'e dava!

Dünyanın birçok yerinde internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber 'e İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, dava açtı. Uber ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi: “ABD merkezli bu firma tamamen internet üzerinden araçları kayıt altına alıyor. Firma kesinlikle yasal değil ve Uber’in sonunu getireceğiz. Müşteriden ve şoförden komisyon alan ancak Türkiye’de herhangi bir şirketi olmadığı için vergi ödemeyen Uber hem vergiden, hem taksicinin cebinden, hem de müşteriden çalıyor. Ülke olarak kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu paraların neden yurt dışı transferi ile sevkinin yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Uber Türk’ün parasıyla, arabasıyla bu ülkenin esnafını ezerek Hollanda’ya para transferi yapıyorlar. Uber’in T.C. sınırları içerisinde ne taşımacılık yetkisi, ne lisansı ne de belgesi yok. Uber’in Türkiye’de ofisi olmadığı için devlet 9 milyon cezayı tahsil edemiyor. İstanbul’daki tüm yasal taşımacılara karşı haksız kazancın peşinde olan Uber’e karşı biz de üç yıldır sessiz bir harekat halindeyiz.” dedi.

"MAHKEMEYE BAŞVURUSUNU YAPTIK"



Uğur: “Uber’in dünyadaki piyasayı ele geçirme mücadelesini, yaptığımız araştırmalarla net bir şekilde öğrendik. Uber dünyadaki reklamını taksicilerle kavga haberleriyle güçlendirdi. Bu yüzden biz Uber’le gizli bir şekilde mücadele etme karar aldık. Uber’le mücadeleyi kamu kurumlarının ve siyasetin dikkatini bu çağın getirdiği teknolojik veba üzerine yoğunlaştırarak sürdürdük. Biz eylem yapmak yerine Maliye ile İstanbul emniyeti ile iş birliği yaparak denetimler başlattık ve devam ediyoruz. Aynı zamanda BTK’ya, Rekabet Kurumuna, D belgesinin iptali için Ulaştırma Bakanlığına, Tursab belgesinin iptali için Ulaştırma Bakanlığına başvurularımızı yaptık. Son olarak Uber erişiminin engellenmesi konusunda mahkeme başvurusu yaptık. Sistem takipte. Bu sebeple sonu yaklaşıyor ancak ne müşterilerin ne de şoförlerin bu korsan oluşuma itibar göstermemelerini kendi güvenlikleri için öneriyoruz. Uber’in iyi para kazandırdığı, cezaları kendisinin ödediği gibi reklamlara itibar etmeyin. Dünyada tutunamayan Uber paralel ihanetin taşımacılık ayağıdır. Korsan taşımacılıkla mücadele yasasında gösterdiğimiz başarıyı bu konuda da göstereceğiz. Bu topyekûn bir savaştır. Ne meslek hainlerini ne de ajanları taşıyanları destekleyenleri kendi aramızda barındırmayacağız.” dedi.