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    İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltı tepkisi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    30.01.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tabip Odası yazılı bir açıklamayla Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

    “Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: “Günlerdir TTB’ne yönelik saldırı, itibarsızlaştırma, sindirme kampanyasının yargı ayağı da  bugün devreye girdi.Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van’daki TTB Merkez Konsey üyelerimizin evleri, işyerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar.

    “MUHBİRLİĞE SOYUNANLARA CEVABIMIZDIR”

    TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp  muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır: Biz hekimiz, sağlıkçıyız.Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklarda vardı, varız, var olacağız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da savunmaya devam edeceğiz."

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    Etiketler: istanbul tabip odası , tepki , son dakika
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