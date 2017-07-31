İstanbul Sözleşmesi şiddete yenildi

Uluslararası İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açıldı. İlk imzacı ülke de Türkiye oldu. Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Sözleşmenin hazırlanmasına katkı veren CHP’li Bilgehan raporunda şu bilgilere dikkat çekti: “Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren ve doğumların nüfus müdürlüklerine sözlü beyan hükmü ile tartışmaya açılan son kanun tasarısıyla gündeme gelen erken evliliklerle ilgili Türkiye, önlem almakta sorun yaşıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi’nde ‘Taraflar yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamak üzere hukuki veya diğer tedbirleri alır’ diyor. Avrupa Konseyi, erken yaş evliliklerini ciddi bir sorun olarak görmeye devam ediyor. Konsey, ülkelere bu konuda İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, Avrupa’da çocuk evliliklerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye, kamusal alanda kadınlara şiddet olaylarıyla da gündeme geliyor. Şort giyen, spor yapan, toplu taşıma araçlarında farklı kıyafetleri nedeniyle saldırıya uğrayan kadınlar yaşam tarzına karışılmasıyla ilgili tartışmalara neden olmuştu. Oysa İstanbul Sözleşmesi, net önlemler alınmasını hükme bağlıyor. Sözleşme’nin 4. Maddesi’nde, ‘Taraflar, gerek kamu alanında gerekse özel alanda, tüm bireylerin, özellikle kadınların, şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır’ deniliyor.”

ÖLÜMLER DURMADI

Kadına Şiddeti Durduracağız Platformu verilerine göre Türkiye’de 2012’de 210 kadın öldürüldü. 2013’te bu sayı 237’ye, sözleşmenin imzalandığı 2014’te 294’e çıktı. 2015 yılında 303, 2016’da 328, 2017’nin ilk altı ayında da 206 kadın öldürüldü.



