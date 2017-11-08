İstanbul semalarında pilot ile kule arasında ilginç diyalog

Radyo frekansının karışması uçuş güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. En yoğun hava trafiğinin yaşandığı havalimanları arasında bulunan Atatürk Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bir uçağın pilotu arasında radyo diyalogu telsiz kayıtlarına yansıdı. Kule görevlileriyle irtibata geçen pilot, iletişim için kullandıkları frekansa radyo frekansının karıştığını rapor etti.



Pilot "Radyo frekansı karışıyor bilginize" diye bilgi verirken Kule görevlisi ise,"Radyo frekansı karıştığını aldım bilgi vereceğim, daha net tanımlayabiliyor musunuz?" şeklinde konu hakkında detay istedi. Bunun üzerine pilot, "Radyo frekansını tam tanımlayamıyorum" karşılığını verdi.



