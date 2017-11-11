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    İstanbul semalarında kuş paniği

    İbrahim YILDIZ (DHA)
    11.11.2017 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, kuş sürüsüne çarptı. İniş için sırada bekleyen üç uçak, kuş ölüsü olma ihtimali nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

    Atatürk Havalimanı Ataköy-Florya yönündeki pistine inmek için alçalan bir uçak, iniş sırasında kuş sürüsüne çarptı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek olayla ilgili bilgi verdi. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar kayıtlara yansıdı. Pilotun, “Efendim pistin ortasında muhtemelen kuşlara vurduk, bilginize” diyerek kuleyi uyardığı, bunun üzerine hava trafik kontrolörünün, çarpmanın etkisiyle ölü kuş olabileceği ihtimali nedeniyle görevlileri pisti kontrol etmeleri için yönlendirdiği öğrenildi. Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaparken, yetkililer pistte incelemelerde bulundu. Bu sırada Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan Türk Hava Yolları’nın Odessa, Kabil ve Elazığ uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

    Etiketler: pist
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