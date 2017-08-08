İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencisine bakanlık desteği

İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genç sanatçıları desteklediği GENÇDES programından “Cam Uçurtma” adlı kısa filmi için finansal destek almaya hak kazandı. Ağustos ayında çekilecek ve doğuştan cam kemik hastalığına sahip olan küçük bir kızın hayat mücadelesini konu alan filmin proje danışmanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim yapıyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans öğrencisi Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını arttırmayı amaçlayan, onlara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlayan destekleme programı GENÇDES’den finansal destek almaya hak kazandı. GENÇDES’de Sanatsal Faaliyet Desteği kategorisine “Cam Uçurtma” adlı kısa film projesiyle başvuran Yusuf Yiğit, kazandığı destekle kısa film projesi için Ağustos ayında İstanbul Dolapdere’de kamera başına geçecek. Proje danışmanlığını İstanbul Şehir Üniversitesi’nde ders veren ünlü yönetmen Derviş Zaim’in yürüttüğü “Cam Uçurtma”, doğuştan cam kemik hastalığına sahip olan küçük bir kızın hayat mücadelesini konu alıyor.