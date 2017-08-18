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    İstanbul polisinden Yeditepe'de Huzur Uygulaması: Durdurulan araçtan bakın kim çıktı?

    İSTANBUL (İHA)
    18 Ağustos 2017 - 21:45Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:55

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Yeditepe'de Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Havadan, karadan 5 bin polisin katıldığı uygulamaya evlilik programlarından tanınan ünlü isim Caner Toygar da takıldı. 

    İstanbul Polisi, 5 bin polis ile 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe'de Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Suça ve suçlulara karşı düzenlenen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönetti. Belirli noktalarda konuşlanan ekipler, araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yapıp Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

    Öte yandan Şişli'de gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçtan evlilik programlarından bilinen ünlü isim Caner Toygar da uygulamaya takıldı. Toygar'ın aracında arama yapıldığı öğrenildi.

    Caner Toygardan korkutan paylaşımCaner Toygar'dan korkutan paylaşım

    Etiketler: Yeditepe'de Huzur Uygulaması , Caner Toygar , Şişli
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