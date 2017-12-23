İstanbul Öğretmen Akademisi için başvurular başlıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile yapılan protokolle hayata geçirilen “İstanbul Öğretmen Akademileri”nde ikinci dönem başlıyor. İsteyenler, 25 Aralık-12 Ocak arasında başvuru yapabilecek. İstanbul Öğretmen Akademisi; sanat, müzik, bilim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Enstitüsü, Bilim Olimpiyatları Enstitüsü), lisan, edebiyat ve aktör öğretmen olmak üzere altı akademiden oluşuyor.

BİRİKİMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Çalışma kapsamında, öğretmenlerin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi ve eğitim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece kazanımlarını öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtmaları ve çalışma bölgelerinde farkındalık oluşturmaları planlanıyor. Ayrıca öğretmenin öğrenciye ulaşıp, onun zihnine ve kalbine dokunmasına yardımcı olmak, sınırlandırmalardan kaçıp yeni bakış açısıyla bir dil oluşturmanın mümkün olduğu yaklaşımı sunuluyor. Öğretmenlerin sempozyum, çalıştay, kongre gibi tecrübelerini çoğaltıp alanının uzmanı kişilerden eğitim alarak pratiklerini geliştirmek, bunları okulunda öğrencileriyle uygulamalarını sağlamak da hedefler arasında.

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