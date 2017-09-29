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İstanbul-New York arası 24 dakikaya iniyor!

Ahmet CAN
29.09.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

Silikon Vadisi'nin çılgın işadamı olarak bilenen Elon Musk, yeni icatlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Uzay taşımacılığı üzerine teknolojiler geliştiren ve dünyanın inebilen ilk roketlerini geliştiren SpaceX ile yeni bir projeye imza atan Musk, bu kez dünyada şehirlerİstanbul-New York arası 24 dakikaya iniyor
arası yolculuk için harekete geçti. Musk'ın bir video paylaşarak duyurduğu projede, yolcular su üzerinde yüzen bir platformdaki rokete binecek. Uzay taşımacılığı için kullanılan roketlerle aynı teknolojiye sahip olan bu araçlar, dünyanın başka bir yerinde yine su üzerindeki bir platforma iniş yapabilecek.

Paylaşılan bilgilere göre geliştirilmesi planlanan yeni nesil taşımacılıkta kullanılan roketler saatte 27 bin kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bu sayede ise dünyanın öbür ucuna ulaşmak 1 saatten kısa bir süreye denk geliyor Örneğin; New York-Şangay arası bir yolculuğun 39 dakikaya düşeceği ifade ediliyor. Basit bir hesaplamayla New York-İstanbul arası bir seyahat ise 24 dakikaya kadar düşmüş olacak.

Peki bu yolculuğun ücreti ne olacak? Elon Musk, bu uçuşlar için alınacak ücretlerin, ekonomi sınıfı bir uçak biletiyle aynı olacağını ifade ediyor. Bu da yeni teknolojinin uçaklarla uçuş maliyetiyle hemen hemen aynı olacağının en önemli göstergesi. Başka bir deyişle Elon Musk'ın son projesinin hayata geçmesi durumunda havayolları şirketleri oldukça zorlanacak gibi görünüyor.

 

 

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Etiketler: Silikon Vadisi , SpaceX , Elon Musk
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