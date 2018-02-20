İstanbul Modern Beyoğlu’na çıkıyor

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in bir süreliğine taşınacağı Beyoğlu’ndaki geçici mekân da belirlendi. Meşrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Française binası, İstanbul Modern’in tüm faaliyetlerini yeni müze tamamlanana kadar eksiksiz olarak sürdürebileceği bir biçimde hazırlanıyor. 1896 tarihinde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen Union Française binası İstanbul Modern’in geçici mekânı olarak Mayıs ayı içinde ziyarete açılacak. 14 yıldır süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı Antrepo’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern 18 Mart Pazar günü ziyarete kapanacak.