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    Hürriyet >Eğitim>İstanbul Milli Eğitim önünde eylem

    İstanbul Milli Eğitim önünde eylem

    AA
    18.09.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 15:31

    Sultanahmet’teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyesi bir grup, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle basın açıklaması yaptı.

    ’Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz’ pankartı açan grup, "Laik, bilimsel, eğitim istiyoruz’, ’Teşvik yerine okullara ödenek’, ’Eğitim para ile satılmaz’ pankartları taşıdı. Basın açıklaması nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    "TEOG SINAVLARININ KALDIRILACAĞI AÇIKLAMASI"

    Grup adına basın açıklaması yapan Aysun Eren, "Çocuklarımızın en önemli sorunlarından olan sınavlar kaldırılıyor denilerek isim değişikliği yapılarak devam etmekte, her sınav döneminde ya yanlış hazırlanmış sorular ya yapılan yanlış hesaplamalar, ya da yerleştirilmelerin yanlış yapıldığına dair açıklamalar, çocuklarımızda ağır travmalara sebep olmaktadır. Son olarak en yetkili ağızdan yapılan TEOG sınavlarının kaldırılacağı açıklaması, yerine neyin konulacağının ve liselere yerleştirilmede hangi kriterlerin değerlendirileceğinin bilinmemesi yine yetkililer tarafından konu ile ilgili olarak aynı gün içinde üç farklı açıklamanın yapılması daha okullar açılmadan öğrenci ve velilerde yoğun kaygıya neden olmuştur" dedi.

    OKUL SERVİSLERİ

    İki hafta önce Ümraniye’de bir okulun bahçesinde öğrenci servisi firmalarının çalışanlarının silahlı kavgasına da değinen Eren, "Veliler olarak bugüne kadar okul içinde okulun fiziksel yetersizliğinden kaynaklı kazalar konusunda çocuklarımız için endişelenirken, bu yıl okul kayıtları sırasında okul servis çalışanlarının okul içinde silahlı çatışması sonucu meydana gelen ölüm olayı kaygılarımızı üst boyutlara taşımıştır. Laik ve bilimsel eğitim kazanılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi ilan ediyoruz" diye konuştu.

    Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

     

    Etiketler: TEOG , okul , eylem
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