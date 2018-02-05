İstanbul Milli Eğitim Müdürü: Artık öğrenci, öğretmenle arkadaş gibi

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Bağcılar’daki Abdullah İbni Mektum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda tören düzenlendi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katıldığı törende İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz konulu video gösterildi. Yelkenci burada yaptığı konuşmada, eğitim-öğretimde ikinci dönemin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Abdullah İbni Mektum, Peygamberimizin ashabından görme engelli bir sahabe, ona ithafen verilmiş bir isim. Burası özel eğitim okulumuz. Özel eğitimde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda bakanlığımızın büyük hassasiyetiyle ve yine Sayın Valimizin bu konuya gösterdiği büyük önemle İstanbul'da çok güzel işler yapıldığını özellikle belirtmek isterim. Geçen yıl 7 özel eğitim okulunu eğitim öğretim hayatına kazandırdık. Bu yıl da şu anda devam eden 7 özel eğitim okulunu da en kısa sürede bitirip, eğitim öğretim hayatına kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İstanbul'da özel eğitim okullarında 9 bin 500, özel eğitim sınıflarında da 10 bin 500 olmak üzere 20 bin öğrenci özel eğitimden yararlanıyor. 45 bin öğrenci ise kaynaştırma eğitiminden faydalanıyor.

Biz, özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilere toplum olarak hep beraber el atarsak, bu noktada bu öğrencilerimizin velilerini rahatlatmış olur, onlara karşı borcumuzu ödemiş oluruz. Bu bakış açısıyla ve aynı zamanda özel eğitime özen göstermek, özel eğitim gereksinimli öğrencilerimize sahip çıkmak, kucak açmak bizim kendi insanlığımızı tamamlamak açısından da önemli bir gelişim alanı.

İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİ SAYISI AVRUPA’DAKİ 7 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

İstanbul'da 6 bin 127 okulda 2 milyon 785 bini örgün, 310 bini açıköğretimde olmak üzere 3 milyondan fazla öğrenci var. Resmi ve özel okullardaki eğitim personelimizin toplamı da 165 bin. Bunlar çok büyük sayısal veriler. Bu noktada İstanbul'un öğrenci sayısı itibarıyla Avrupa'daki 7 ülkenin nüfusundan daha büyük bir öğrenci sayısına sahip olduğunu söylememiz, İstanbul'un eğitim işlerinin ne kadar büyük olduğunun göstergesi. Özellikle devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız ve belediyelerimiz ki, burada özellikle Bağcılar Belediyesi eğitime çok büyük katkıda bulundu. Buradaki örnekte olduğu gibi yapılan yatırımlarla fiziksel anlamda büyük atılım sağlandı eğitim alanında ama bunun yanında niteliğe yönelik de çok büyük çalışmaların yapıldığını ve sonuçlar alındığını da belirtmek isterim. Özellikle mesleki ve din eğitimi alanlarında yapılan çalışmaları anmak gerekiyor. Tematik meslek liseleri, İstanbul'un mesleki-teknik eğitime kazandığı bir proje. Okul-sanayi işbirliği İstanbul modeli. Sadece bu modelle sektörden mesleki ve teknik eğitime 73 milyon liralık kaynak sağladığımızı belirtmek isterim. Yine din eğitimi alanında açılan imam hatip okullarımız, çok büyük bir gelişim kat ederek, her alanda fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat programı uygulayarak, bu noktada eğitim sistemimizde kendi yerlerini almış olduklarını görüyoruz.

Öğrenciler bugün çok hızlı öğreniyor, bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar, bunu farklı bir şekilde yorumluyorlar ve artık farklı bir yerde duruyorlar. Öğretmenleriyle çok daha kolay anlaşabiliyorlar ve öğretmenlerinin de onlara olumlu bir şekilde yaklaştıklarının farkında olmamız gerekiyor. Artık öğretmenle öğrenci arkadaş gibi eğitim sürecini devam ettiriyor. Bu noktada veliler ve eğitim yöneticileri olarak, öğretmenlerimize destek olmamız gerekir. Bugünü yakalamış bir eğitim sisteminin yarın için çok daha başarılı sonuçlar vereceğine inanıyorum.”