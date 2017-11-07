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    "İstanbul metrosu Gebze'ye uzayacak"

    KOCAELİ (AA)
    07.11.2017 - 19:30 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 2018'de temellerini atacakları Gebze bölgesindeki metro hatlarını, İstanbul ile entegre ederek büyük bir hamle yapacaklarını bildirdi.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter İlhan Bayram, İstanbul metrosunun Gebze'de inşa edilecek metro hatlarıyla entegre edilmesine ilişkin görüşlerini iletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile bir araya geldi. 

    Bayram görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı Gebze'deki OSB'lere, Tuzla Metrosunun da Gebze kent merkeziyle entegre edilmesi konusundaki isteklerini Baraçlı'ya iletti. 

    İstanbul metrosunun Kocaeli'ye uzamasıyla ulaşımda büyük bir talebin karşılanacağını belirten Bayram, "Amacımız, hemşehrilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu da Gebze Metrosu'yla birlikte bu projeye de çok önem veriyor. Bu önemli projelerin hayata geçirilmesiyle vatandaşlarımız, İstanbul'a daha hızlı ve kontrollü ulaşım sağlayacak. Tarihi çok eskilere dayanan iki metropol şehir bu projeler sayesinde daha da yakınlaşacak." ifadesini kullandı. 

    Genel Sekreter Bayram, raylı sistemlerle ilgili çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, "Projelendirdiğimiz ve 2018 yılında temellerini atacağımız Darıca, Gebze ve OSB'ler metrosunu, İstanbul ile bütünleştirerek ulaşımda dev bir hamle yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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