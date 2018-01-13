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    İstanbul mesajı: Taraf değilim

    Yalçın BAYER
    13.01.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    CHP’de bugün yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışacak.

    Daha önce İstanbul il örgütünde görev yapmış olan Kaftancıoğlu’nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklendiği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, ‘taraf olmadığını’ taraflara iletti. Kılıçdaroğlu’nun kadrolarda Alevi ağırlığından uzak durduğu ve ‘orta yol’ izleyerek “2019 seçimlerine kavgasız gitmek istediğini söylediği” kendisine yakın isimler tarafından belirtiliyor. Bu anlayışa ‘yeni bir siyaset’ adı verilmesi dikkat çekiyor.

    HEMŞERİ DESTEĞİ
    Görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bazı belediye başkanlarıyla Canpolat’ın adaylığına karşı çıktığı kulislerde yer alırken, 1980’de teröre kurban giden yazar Ümit Kaftancıoğlu’nun gelini Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun, faili meçhul cinayetlere kurban giden ailelere sahip çıkması, toplumsal mücadelelerde önde olmasının kendisine ‘sol’ oylarda avantaj sağlayabileceği konuşuluyor. Seyit Torun hemşerisi Kaftancıoğlu’nu desteklerken, AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay’ın da Ordulu hemşerisi olarak aynı desteği verdiği belirtildi. Kongreye katılmak üzere dün akşam İstanbul’a gelen Kılıçdaroğlu bazı temaslar yaptı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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