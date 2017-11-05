İstanbul Maratonu için geri sayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek 39. İstanbul Maratonu kapsamında hazırlık koşuları yapıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törene, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilecek maratonun 39. yılına ithafen, 1 kilometrelik sembolik parkurlarda "Vodafone 39. İstanbul Maratonu 4 Bucak İstanbul Koşusu" adı altında etkinlik düzenlendi. Organizasyon, İsmail Özbayraktar ve Engin Aksoy'un verdiği startla, İstanbul'un 39 merkezi noktasından aynı anda gerçekleştirildi.

Etkinlik, 4 ayrı merkezden Sultanahmet Meydanı'ndaki bitiş çizgisine ulaşan koşu liderlerinin "Çocuklar için koş" yazılı meşaleyi yakması ve ödül töreni ile sona erdi.

Özbayraktar: "Çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız"

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ve 12 Kasım Pazar günü çok güzel bir maraton koşulacağına inandığını söyledi.

İstanbul Maratonu'nun ilk başladığı yıl 99 kişiyle koşulduğunu hatırlatan Özbayraktar, "Biz bir hafta öncesinde farkındalığı biraz daha geliştirmek, çocuklar için koştuğumuzun vurgusunu daha iyi yapabilmek için bugün böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklar bizim çok değerli varlıklarımız, geleceğimiz, her şeyimiz. Onlar için yapılan şeyler az bile ama bu farkındalığın oluşması lazım. Çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.





Aksoy: "Harika bir iş birliğimiz var"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise Vodafone 39. İstanbul Maratonu için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Daha önce İstanbul'da 5 kez maratona, 4 kez de yarı maratona destek verdiklerini hatırlatan Aksoy, "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katılımın çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile harika bir iş birliğimiz var. Maratonun tanıtımı için çocuklarımız İstanbul'un 39 ayrı köşesinde bir kilometrelik parkurları koştu. Bununla hem Vodafone İstanbul Maratonu'nun tanıtımını hem de çocukların sporla tanışmasını ve koşu bilinciyle maraton bilinçlerinin artmasını hedefledik." diye konuştu.

İstanbul Maratonu'nun şehre çok önemli katkı sağladığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"İstanbul'un global bir marka haline gelmesi, tüm dünyada duyulması için maratonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Her yıl bir temayla koşuyoruz. Geçtiğimiz yıl şehitlerimiz için koşmuştuk, bu yıl da çocuklarımız için koşacağız. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme çok önemli bir rol oynayacak. Biz de çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir nesil olmalarını istiyoruz. Bu amaçla da halk koşusunun biteceği Vodafone Park'ın önüne gelecek ve oradaki stantlara kayıt yaptıracak ilk bin çocuğa ücretsiz kodlama eğitimi vereceğiz."

Aksoy, son yıllarda katılımın artmasıyla İstanbul Maratonu'nun altın kategoriye girdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2020 yılında İstanbul Maratonu'nu majör maratonlar arasına sokabilmek. Bunun için iki önemli kriter var. Birincisi, halkın benimsemesi ve halk koşusuna katılımın artması, ikincisi ise çipli koşucu sayısının çoğalması. Biz, bu ve yurt dışında yapılan tanıtımlarla hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Umut ediyorum bu maraton önümüzdeki yıllarda majör maratonlar seviyesine ulaşır."

30 bin çipli koşucu bekleniyor

1979 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve kıtalar arası koşulan tek yarış olan İstanbul Maratonu, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 10 kilometre koşu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride gerçekleştirilecek.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında "altın kategori" unvanına layık görülen ve Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan organizasyona, bu yıl yaklaşık 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda koşmak isteyenler, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek. Buna göre, sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına en az 40 lira bağışta bulunmak ve 100 liralık ücreti ödemek koşuluyla geç kayıt yaptırmak mümkün olacak.

Bu yıl Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak halk koşusu için de İstanbul'un belli meydanlarında kurulan stantlarda kayıt yaptırılabiliyor.