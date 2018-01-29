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'İstanbul Kart'la dolaşıyorum' diyordu... Yine saadet zinciri!

Dinçer GÖKÇE / EKONOMİ
29.01.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

İzmir’de kurduğu ‘Titan saadet zinciri’yle 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu bu kez ünlü Phuket adasında ortaya çıktı. Geçen yıl, İstanbul Kart ile dolaştığını, kız arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Şeranoğlu’nun yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraştığı ortaya çıktı.

Kenan Şeranoğlu (51), 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti.

İstanbul Kartla dolaşıyorum diyordu... Yine saadet zinciri

Şeranoğlu cezaevine girdikten sonra tüm malvarlığını kaybettiğini söyleyerek, kız arkadaşıyla kiralık bir evde kaldığını söylemişti. Mali durumunun sıkıntılı olduğunu iş bulamadığını anlatan Şeranoğlu “Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem. Ferrari, Lamborghini, Cherokee marka bir dizi lüks otomobilim vardı şimdi ise İstanbul Kart ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Aylık gelirim asgari ücret seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.

İstanbul Kartla dolaşıyorum diyordu... Yine saadet zinciri

PHUKET ADASINDA ORTAYA ÇIKTI

Şeranoğlu’nun, bu açıklamasından birkaç ay sonra dünyaca ünlü Tayland’daki Phuket Adasına tatile gittiği anlaşıldı. Arkadaşları ile bir teknede eğlenen Şeranoğlu, yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraşıyor.

İstanbul Kartla dolaşıyorum diyordu... Yine saadet zinciri
 

YİNE SAADET ZİNCİRİ VE KRİPTO PARA!

Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekip Probot adı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.

Kenan Şeranoğlu ilk kez konuştu: Artık İstanbul Kartla geziyorum Kenan Şeranoğlu ilk kez konuştu: Artık İstanbul Kart'la geziyorum



İstanbul Kartla dolaşıyorum diyordu... Yine saadet zinciri

 

 

 

 

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