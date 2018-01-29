'İstanbul Kart'la dolaşıyorum' diyordu... Yine saadet zinciri!

Kenan Şeranoğlu (51), 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti.

Şeranoğlu cezaevine girdikten sonra tüm malvarlığını kaybettiğini söyleyerek, kız arkadaşıyla kiralık bir evde kaldığını söylemişti. Mali durumunun sıkıntılı olduğunu iş bulamadığını anlatan Şeranoğlu “Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem. Ferrari, Lamborghini, Cherokee marka bir dizi lüks otomobilim vardı şimdi ise İstanbul Kart ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Aylık gelirim asgari ücret seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.







PHUKET ADASINDA ORTAYA ÇIKTI

Şeranoğlu’nun, bu açıklamasından birkaç ay sonra dünyaca ünlü Tayland’daki Phuket Adasına tatile gittiği anlaşıldı. Arkadaşları ile bir teknede eğlenen Şeranoğlu, yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraşıyor.











YİNE SAADET ZİNCİRİ VE KRİPTO PARA!

Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekip Probot adı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.











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