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    İstanbul kar beklerken bahar geliyor!

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Vatandaşlar İstanbul'da kar haberi beklerken bugün güneşli bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminde 02 Şubat Cuma günü İstanbul 14 dereceyi görecek. İşte hava durumunun ayrıntıları...

    Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminlerine göre İstanbullular güneşe doyacak. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yerini şu günlerde güneşli havaya bıraktı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Hafta sonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, hafta içi sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla 2 Şubat Cuma günü 14 dereceyi görecekler.

    İstanbul'da bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

    YURTTA HAVA DURUMU
    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , soğuk
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