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    İstanbul kadınlar için tehlikeli

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 22:44 | Son Güncelleme:

    Thomson Reuters Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada, İstanbul kadınlar için en tehlikeli 10’uncu megakent oldu. Nüfusu 10 milyon ve üzerindeki 19 kentten 380 uzmana, bu şehirlerde cinsel taciz ve şiddet, kültürel uygulamalar, sağlık hizmetlerine ulaşım ve genel olarak ekonomik fırsatlarla ilgili kadınlara yönelik yaklaşım hakkında sorular yöneltildi.

    Araştırmaya göre; kadınlar için en kötü şehir Mısır’ın başkenti Kahire oldu. Kahire’yi Pakistan’ın Karaçi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa ve Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi izliyor. Yeni Delhi cinsel şiddet bakımından en kötü megakent olarak belirlendi.

    CİNSEL TACİZDE EN KÖTÜ 6’NCI KENT

    İstanbul kadınlar için en tehlikeli şehirler listesinde 10’ncu sırada bulunuyor. İstanbul tecavüz, cinsel saldırılar ve taciz konusunda kadınlar için dünyadaki en kötü 6’ncı kent. Eğitim, toprak ya da mülk sahibi olma, banka hesabı gibi mali hizmetlere erişim konusunda 8’nci sırada yer alan İstanbul, kadınlar açısından sağlık hizmetlerine erişim konusunda da en kötü 13’üncü kent.

    Araştırmaya göre kadınlar için en iyi şehir İngiltere’nin başkenti Londra. Japonya’nın başkenti Tokyo ve Fransa’nın başkenti Paris ‘en kadın dostu kentler’in başını çekiyor. Bu kentleri ise Moskova, Şanghay, Manila, New York, Buenos Aires ve Sao Paulo izliyor.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Thomson Reuters Vakfı
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