BURHAN Sönmez’in romanı “İstanbul İstanbul”un Almancası çıktı. “btb-Verlag” tarafından aynı başlık altında yayınlanan eser, ilk kez iki hafta önce Berlin Edebiyat Festivali’nde yazarın da katıldığı bir toplantıyla tanıtılmıştı. Sönmez, kitabıyla önümüzdeki günlerde Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı ve Essen’de gerçekleştirilecek toplantılara konuk olarak katılacak. Almanca konuşulan dünyayla kuracağı diyaloğa büyük önem veren Sönmez, “Böylece dilimin Almancada nasıl ses verdiğini de öğrenmiş olacağım” diyor.

İKİ AYRI İSTANBUL HİKAYESİ

Romanları İngiltere’den Makedonya’ya 21 dilde yayınlanan Sönmez, son olarak ABD’de verilen “Vaclav Havel Ödülü”nü almıştı. 2016 yılından beri Uluslararası-PEN yönetim kurulunda yer alan yazarın romanı şimdiye kadar Türkiye’den çok sayıda eseri Almanca’ya kazandıran Sabine Adatepe tarafından çevrildi. “İstanbul İstanbul”, iki ayrı İstanbul’u anlatan bir roman. Hikayelerden biri yerin altında, diğeri de üstünde olan iki İstanbul... Yer altındaki İstanbul, işkenceli sorgulardan geçirilen insanların tıkıştırıldığı bir nezarethane. Diğer İstanbul ise kahramanların öyküleriyle yaşadıkları bir şehir.

BERLİN’DEN SONRA FRANKFURT VE ESSEN

Frankfurt Kitap Fuarı’na davetli yazarlar arasında yer alan Sönmez, şehir yönetimine bağlı Kültür Dairesi’nin fuar boyunca kent içinde düzenlediği “Open Books Edebiyat Festivali”ne de katılacak. 12 ekim akşamı şehir merkezindeki “Evangelische Akademie”de ‘İstanbul İstanbul’ başlığı altında gerçekleştirilecek okuma akşamının moderasyonu ve çevrisini Sabine Adatepe yapacak. Kitabın Almancası da yazar, oyuncu ve yönetmen Stephane Bittoun tarafından okunacak.

Sönmez, bir ay sonra da Almanya’da gerçekleştirilen geleneksel Türk-Alman edebiyat etkinliklerinin en önemlilerinden “Literatürk Kültür ve Edebiyat Festivali”nin konuğu olacak. 14 kasım akşamı Essen’de gerçekleştirilecek okuma akşamı da, romanı Almanca’ya çevrilen Sabine Adatepe tarafından yönetilecek.

YENİ VE SAHİCİ BİR BAĞ

Daha önce yazı, öykü ve kendisiyle yapılan söyleşiler aracılığıyla Almanca konuşulan dünyayla tanışan Sönmez, romanı aracılığıyla yeniden buluşmayı şöyle yorumluyor: “Almanya çok sık geldiğim ve pek çok etkinliğe katıldığım bir ülke. Burada gazete ve dergilerde yazı ve söyleşilerim çıktı, ama romanım yayımlanmamıştı. Sanırım şimdi yeni ve sahici bir bağ oluşmaya başlayacak. Kitabımı İngilizcesinden veya Türkçesinden okuyan Almanyalı okurlarla diyaloglarım olmuştu. Şimdi ben kendi dilimin Almancada nasıl bir ses verdiğini de öğrenmiş olacağım. Her dil, yeni bir roman olduğundan, ben şimdi Alman okurların yorumlarını dinleyip öğreneceğim.“

ODTÜ’de roman üzerine dersler veren Sönmez, İstanbul ve Cambridge’de yaşıyor.