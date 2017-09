İstanbul için yeniden moda zamanı

◊ Bir adres değişikliğiyle başlayalım: Etkinlik, geçen sezon Beyoğlu’ndaki Grand Pera’yı mesken tutmuştu. Bu sezon, yine Zorlu Center’da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu iyi haber; zira geçen sefer, katılımcılar İstiklal Caddesi’nin değişen çehresine ayak uydurmakta oldukça zorlanmıştı. Zorlu Center hem ulaşım hem de yapı olarak, böyle bir organizasyona son derece uygun.

◊ Etkinlikte 27 metre uzunluğunda podyuma sahip bir alan olacak.

◊ Takvimdeki yerimiz biraz talihsiz. Zira dünya modasına yön veren tüm isimler, 7 Eylül’de başlayıp, 14 Eylül’de sona eren New York Moda Haftası’nda olacak. Hemen akabinde, ayın 15’inde Londra Moda Haftası başlıyor. Hal böyleyken editör, satın almacı, model ve yıldızlardan oluşan moda çetesi, ayaklarının tozuyla Londra’ya göç edecek bir haftalığına. Tüm bunlar, etkinliğimize katılacak yabancı isimlerde kıtlık olacağının göstergesi. Yine de hemen ümidi kesmeyelim: Dünyanın en ünlü moda fotoğrafçısı, gururumuz Mert Alaş’ın New York Moda Haftası’ndan hemen sonra, İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yazarımız Ece Sükan da etkinliğe destek olmak adına New York’tan bir grup moda editörünü İstanbul’a getiriyor. Tasarımcı Esteban Cortazar ve dünya modasına yön veren 500 isim arasında anılan Çinli moda editörü Leaf Greener gibi isimler de davetliler arasında.

Tülin Şahin, Raşit Bağzıbağlı defilesinin başmodeli.

◊ Öte yandan bizim yıldızlarımız moda haftasına fazlasıyla ilgi gösterecekler. Zira, yıldız mıknatısı Özgür Masur, Atıl Kutoğlu, Zeynep Tosun ve Arzu Kaprol gibi isimler var takvimde... Özgür Masur, tasarım kariyerinde 10. yılını MBFWI kapsamında gerçekleştireceği defilesi ile kutlayacak. Raşit Bağzıbağlı’nın başmodeli olan Tülin Şahin, yine organizasyonun en çalışkan ismi.

◊ Dünyanın en prestijli trend tahmin ajanslarından WGSN, geleceğin trendlerini bugüne taşıyan vizyon seminerleriyle sektör profesyonellerini buluşturacak.

◊ 13-14 Eylül tarihlerinde, The Core Showroom’da 50’den fazla marka ve tasarımcının İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonları, 22 ülkeden 90’ın üzerinde zincir mağaza ve butiği temsilen satın sorumlularıyla buluşacak. Bu olayın esbabı mucibesi ise, yabancı satın alma sorumluları burada tüm koleksiyonları inceleyip sipariş verme şansına sahip oluyorlar. Yani, iş satışa dönüşüyor.

◊ DICE KAYEK, moda filmleri ile adından söz ettiren yönetmen Marie Schuller’in yönettiği en son koleksiyon filmi ile MBFWI takviminde yer alacak.

Fashion Week | Tasarazzi