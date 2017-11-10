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    İstanbul için uyarı... Yağış bekleniyor

    İHA
    10.11.2017 - 09:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da hava yer yer parçalı bulutlu olmakla beraber, doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif sağanak yağış, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

    İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 17

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

    Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 23

    Bursa: Parçalı bulutlu 17

    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

    Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

    Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 11

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

    Etiketler: sağanak uyarısı , sağanak yağmur
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