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    İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    İHA
    13.01.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 10
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

    Etiketler: sağanak yağış , hava durumu
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