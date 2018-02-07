İstanbul için hava durumu uyarısı! Akşam başlıyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu bilgilerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimin yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışa ilaveten rüzgarın da etkisini arttıracağı Marmara ve Ege bölgesinde hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BİLECİK °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EDIRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 17°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

UŞAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Düzce ile gece saatlerinden itibaren Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

HAKKARİ °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATMAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

DIYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık