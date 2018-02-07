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    İstanbul için hava durumu uyarısı! Akşam başlıyor..

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

    Hava durumu bilgilerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgesinin batı kısmı için önemli uyarılar geldi. Öğle saatlerinden itibaren yurdun batı kesiminde başlayacak olan yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve sis hadisenin yaşanması bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için günün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu bilgileri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu bilgilerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimin yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışa ilaveten rüzgarın da etkisini arttıracağı Marmara ve Ege bölgesinde hava durumu şu şekilde olacak;

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BALIKESİR °C, 18°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    BİLECİK °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    EDIRNE °C, 11°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    ISTANBUL °C, 15°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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    EGE
    Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHISAR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    IZMIR °C, 17°C
    Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 14°C
    az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    UŞAK °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    BURDUR °C, 17°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    OSMANİYE °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    ESKISEHIR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    KAYSERİ °C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    KIRŞEHİR °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Düzce ile gece saatlerinden itibaren Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    KARABÜK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    SİNOP °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ARTVİN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GİRESUN °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

    ELAZIĞ °C, 13°C
    Az bulutlu

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

    HAKKARİ °C, 10°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 13°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADIYAMAN °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    BATMAN °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

    DIYARBAKIR °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZIANTEP °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    Etiketler: hava durumu , hava durumu istanbul , hava nasıl olacak , son dakika
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