Son dakika: İstanbul hava sahasında tehlikeli dakikalar

Kalkışı sırasında lastiğinin patladığını anlayan uçuş ekibi kuleye haber vererek olayı bildirdi. Ancak geri dönmeyen pilot İstanbul seferine devam etti. Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten İstanbul’a saat 04.57’de hareket eden Boeing 767 tipi uçağının sağ arka lastiği henüz belirlenemeyen nedenle kalkış sırasında patladı. Lastikten kopan parçalar kanat altına fırladı. Lastiği patlamasına rağmen seferini sürdüren uçak, İstanbul hava sahasına geldi. Uçuşu, kulesine bilgi veren Özbekistan HavaYolları uçağının pilotu lastiğinin patlak olduğunu belirterek, iniş izni istedi. Alınan bilgi üzerine Özbekistan Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı itfaiyesinin refakatinde saat 09.31’de sorunsuz şekilde iniş yaptı.



KANATTA HASAR GÖRÜLDÜ

209 nolu köprüye park eden uçaktaki yolcuların çıkmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri, uçakta teknik incelemelerde bulundu. İncelemede, uçağın arka tekerleğinden soyulma nedeniyle kopan parçanın sağ tarafta bulunan kanada çarparak, burada hasara neden olduğu tespit edildi. Yüzeyi soyulan tekerlek değiştirildi. Teknisyenlerin çalışması kameralara yansırken uçağın kanadında bulunan flap denilen kısımlarda açıldı ve kontrol edildi. Uçağın kanadında yer yer hasar oluştuğu gözlendi. Bakıma alınacak uçak ile Taşkent’e gitmesi planlanan biletli yolcuların ise seferin durumu belirlenen kadar terminalde bekletileceği ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer, normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler.