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    İstanbul Emniyetine roketli saldırı davasında karar

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    18.01.2018 - 16:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına 20 Ocak 2017’da roketli saldırı, Esenyurt’ta 21 Ocak 2017’da polis aracına silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, saldırının ardından kaçtığı Tekirdağ'da yakalanıp İstanbul'a getirilerek tutuklanan Şerif Turunç’u, ağırlaştırmış müebbet ve 79 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.

    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şerif Turunç katıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Turunç’u, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına roketli saldırı düzenlemek, Esenyurt’ta polis aracına silahlı ve bombalı saldırıda bulunmak suçlarının da arasında bulunduğu çeşitli suçlardan ise 79 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    TAKDİRİ İNDİRİM UYGULAMADI

    Davranış biçimleri ve yargılama sürecinde pişmanlığının gözlemlenmemesi göz önüne alarak takdiri indirim uygulamadı. Karar tepki gösteren Turunç, “Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?” diye bağırdı.

    TEKİRDAĞ'DA YAKALANMIŞTI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 Ocak 2017'de 20.00 sıralarında düzenlenen roketli saldırı ile 21 Ocak'da Esenyurt'ta resmi polis aracına silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdiği ve park halinde bulunan araçların arkasından görevlilere tekrar ateş ettiği tespit edilen Şerif Turunç, saldırının ardından kaçtığı Tekirdağ'da yakalanarak İstanbul'da getirilmişti.

    İKİ EYLEMİ DE KABUL ETTİ

    Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Turunç'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Abdullah Yurtsever'e verdiği ifadesinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı ile Esenyurt'ta polis aracına silahlı ve bombalı saldırı eylemini gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenilmişti.Şerif Turunç savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği İstanbul nöbetçi 13'ncü Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tasarlayarak adam öldürme", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi satın alınması, bulundurulması veya taşınması " suçlarından tutuklanmıştı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 140 YILA KADAR HAPSİ İSTENDMİŞTİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Turunç'un ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıldan 140 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

    Etiketler: şerif tunç , dhkp-c
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