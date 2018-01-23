Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor; şarj istasyonlarına olan talep de haliyle artıyor. Bu anlamda pek çok kişi İstanbul'da Ankara'da ve diğer şehirlerde hangi noktalarda şarj istasyonu olduğunu merak ediyor; yolda kalmak istemiyor! İstanbul'da elektrikli araç şarj istasyonları nerede var? DMA şarj istasyonları nerde bulunuyor? İşte şube şube İstanbul elektrikli araç şarj istasyonları...

Elektrikli araçların sayısı giderek artıyor. Türkiye'de de sıkça görmeye başladığımız bu araçların en önemli özelliklerinin başında düşük maliyet ve sessiz çalışması geliyor. Çevre dostu da olan bu araçlara olan talep her geçen gün artarken, bu araçları şarj edecek istasyonların önemi de hayli arttı. İşte şube şube İstanbul elektrikli araç şarj istasyonları...



DMA Merkez

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mahallesi, 34467 Sarıyer/İstanbul, Türkiye Gülsoy Otomotiv Kurtköy

Fatih Mah. Güney Yanyol No:49, Tuzla, Türkiye Garaj İstanbul - İkitelli

Organize Sanayi Bölgesi Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 14.Blok No:7 İkitelli / İstanbul Kent Optimum Zekeriyaköy

Kilyos Yolu, Uskumruköy Kilyos yol ayrımı Zekeriyaköy 34450 Sarıyer - İstanbul DMA Showroom

Kazlıçeşme Mh. Abay Cd. No:184 Sahilyolu 34760 Zeytinburnu, İstanbul Gulsoy Otomotiv

Senlik Mah., Istanbul Edirne Asfalti / Akasya Sk. No:22, Florya / Istanbul - Europe, Turkey (0212) 660 1111 Filo Otomotiv

Cavusoglu Mh., Sanayi Cd. No: 17, 34873 Kartal /Istanbul, Turkey DMA Fabrika

Büyükdere Cd. No:22 Şirin Sanayi Sitesi B Blok No:5 Gürpınar



Eyser Otomotiv

Üçevler mah. Aysel sok. Arkat iş merkezi. No 4-c Nilüfer Bursa Drd Filo Kiralama

Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2 Papirus Plaza, Kağıthane/Istanbul, Türkiye Highway AVM- Bolu

Elmalık Mevki, Ankara İstanbul Otoyolu 227. Km., Bolu Merkez/Bolu Drd-Gebze

GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No:37 Gebze / Kocaeli Drd Ataşehir

Fesleğen Sk, Barbaros Mahallesi, 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye Demiröz Makine

Güzelyalı Mahallesi, Kainat Sk No:37 , 34903 Pendik/İstanbul, Türkiye DMA İTÜ Ar-Ge Merkezi

İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mahallesi, 34467 Sarıyer/İstanbul, Türkiye İBB Başakşehir İnovasyon Merkezi

Abdülhamithan Cd No:3, Başak Mahallesi, 34480 Başakşehir/İstanbul, Türkiye RAMADA PLAZA İSTANBUL CITY CENTER

Ergenekon, No, Halaskargazi Cd. No:63, 34373 Şişli/TR Gülsoy Otomotiv - Florya

Edirne Asvaltı Şenlik köy Mah. Akasya sok. No 22 34630 Florya İstanbul Bargello Parfüm - Bursa

Yunusemre, Yunus Emre Parkı, 16290 Yıldırım/İstanbul Sözmez Holding Osmangazi - Bursa

Yenı Yalova Yolu 9 Km. Bursa, 16245 Demirtaş Dumlupınar OSB / Osmangazi / Bursa Köfteci Yusuf Yalova Yolu

Altınova, İstanbul Cd No:400, 16250 Demirtaş Dumlupınar OSB/Osmangazi/Bursa Koray Spor Bursa

Soğukkuyu, Mutlu Sok. No:25, 16170 Nilüfer/Bursa Bilkent Center, Ankara

Üniversiteler Mah., Bilkent Bulvarı, Bilkent, Çankaya, 06533 Ankara / Türkiye Günlas Chevrolet, Antalya

Sinan Mah., Serik Cad., Havaalanı Yolu Üzeri 7. Km, No:198, Altınova, 07170 Antalya / Türkiye Akbatı AVM, Esenyurt

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sanayi Mah. 1655 Sok. No: 6, Esenyurt, İstanbul Flyinn AVM, Florya

Şenlikköy Mah. Harman Sok. No:48, Florya, 34153 İstanbul / Türkiye Buyaka AVM, Ümraniye

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:56, Ümraniye, 34771 İstanbul / Türkiye Karoto Otomotiv Şarj İstasyonu

Yeni Yalova Yolu 5. Km. No:399, Bursa Kutay Motorlu Araçlar Şarj İstasyonu

Muğla Aydın Karayolu Uzeri 10. Km Salihpaşalar Mevkii Bayir Belediyesi Akasya AVM, Acıbadem

Ankara Devlet Yolu, Haydar Paşa Yönü, 4. km, Acıbadem Mah., Çeçen Sokak, Üsküdar, 34660 İstanbul / Türkiye Ayedaş Genel Müdürlüğü, İstanbul

Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok., No:2/2, B-Blok, Maltepe, 34844 İstanbul / Türkiye Base Life Club, Ankara

Angora Cad., No:209/10, Beysupark, Çayyolu, 06680 Ankara / Türkiye Başkent Kule, Ankara

Kızılırmak Mah., Ufuk Üniversitesi Cad., No:1, Başkent Kule, Çukurambar, Çankaya, 06510 Ankara / Türkiye Bika Plaza, Esenyurt

Namık Kemal Mah. Haramidere Yolu, Bika Plaza No:26, Esenyurt, 34903 İstanbul / Türkiye Bika, Mimarsinan

Merkez Mah. D100 Karayolu Üzeri, No:77, Mimarsinan, Büyükçekmece, 34535 İstanbul / Türkiye Gayrettepe Taşyapı - Özgün Katlı Otopark

Gayrettepe Mah., Girne Sok., No:1, Beşiktaş, 34200 İstanbul / Türkiye Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Ankara-İstanbul Otoyolu, 227. Km, Elmalık Mevkii, 14030 Bolu / Türkiye Hilton İstanbul Bomonti Hotel and Conference Center

Silahşör Cad. No:42, Bomonti, Şişli, 34381 İstanbul / Türkiye İspark, Balmumcu

İrfan Baştuğ Paşa Cad. Balmumcu, Beşiktaş, 34394 İstanbul / Türkiye Kanyon AVM, Levent

Kanyon Alışveriş Merkezi, Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi, No:185, Esentepe, Şişli, 34384 İstanbul / Türkiye Kentpark Alışveriş Merkezi

Mustafa Kemal Mah., Eskişehir Yolu 7.km, No:164, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye Maltepe Park AVM, İstanbul

Cevizli Mah., Tugay Yolu, No:67, Maltepe, 34846 İstanbul / Türkiye Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi, İzmir

Akçay Cad., No:101, Gaziemir, 35410 İzmir / Türkiye Optimum, Ataşehir

Yenisahra Mah. İstiklal Sok. No:2/B, Ataşehir, 34746 İstanbul / Türkiye Palladium AVM, Ataşehir

Palladium Alışveriş Merkezi, Barbaros Mah. Halk Cad. No:8-B, Ataşehir, 34746 İstanbul / Türkiye Panora AVM, Ankara

Turan Güneş Bulvarı, No:182, Oran, Çankaya, 06450 Ankara / Türkiye Parktürk, Zeytinburnu

5 Telsiz Mah., Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad., No:38, Zeytinburnu, 34010 İstanbul / Türkiye Pelican Mall, Avcılar

Üniversite Mah. Selvi Sok. No:25, E5 üzeri, Avcılar, 34320 İstanbul / Türkiye Pendorya Alışveriş Merkezi, İstanbul

Çamçeşme Mah., Fabrika Sok., No:5, Pendik, 34899 İstanbul / Türkiye Polat Renaissance Hotel, Yeşilyurt

Yeşilyurt Mah. Sahil Yolu Cad. No:2, Bakırköy, 34149 İstanbul / Türkiye Radisson Blu Hotel, Şişli

19 Mayıs Cad., No: 2, Şişli, 34360 İstanbul / Türkiye Sabancı Üniversitesi, Tuzla

Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi, No:27, Tuzla, 34956 İstanbul / Türkiye Selenium, Fulya

Dikilitaş Mah., Hakkı Yeten Cad. Fulya, Beşiktaş, 34349 İstanbul / Türkiye Serdivan AVM, Sakarya

Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:25, Adapazarı, 54050 Sakarya / Türkiye Shangri-La Bosphorus Hotel, İstanbul

Sinanpaşa Mah, Hayrettin İskelesi Sok, No:1, Beşiktaş, 34353 İstanbul / Türkiye StarCity Outlet Center, İstanbul

Köyaltı Mevkii Merkez Mah., Değirmenbahçe Cad., Kavak Sok., No:2, Yenibosna, 34197 İstanbul / Türkiye Taurus AVM, Ankara

Konya Yolu, Mevlana Bulvarı, No:190 B, Balgat, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye TAV İstanbul Atatürk Havalimanı

TAV Havalimanları Holding Merkez Yönetim Binası, İstanbul Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, 34149 İstanbul / Türkiye Tepe Nautilus, Kadıköy

Acıbadem Mah. Fatih Cad. No:1, Kadıköy, 34718 İstanbul / Türkiye The Grand Tarabya, İstanbul

Haydar Aliyev Cad., No:154, Tarabya, Sarıyer, 34457 İstanbul / Türkiye The Marmara, Antalya

Şirinyalı Mah., Eski Lara Yolu, No:102, Lara, 07160 Antalya / Türkiye The Marmara, Pera

Asmalı Mescit Mah., Meşrutiyet Cad No:93, Tepebaşı, 34430 İstanbul / Türkiye The Marmara, Taksim

The Marmara Taksim, Taksim Meydanı, Beyoğlu, 34437 İstanbul / Türkiye Torium AVM, Esenyurt

Saadet Dere Mah., 68. Sokak, No:50, Mağaza No:D185, Esenyurt, 34513 İstanbul / Türkiye Akkaş Otomotiv, Balıkesir

Çayırhisar Mah. İzmir Cad. No:5/A, Merkez, 10100 Balıkesir / Türkiye Arkas Otomotiv, Ankara

Doğukent Caddesi, Ankara / Türkiye Borusan Otomotiv, Ataşehir

Barbaros Mah., Ihlamur Sok., No:2/1, A/A, Ataşehir, 34752 İstanbul / Türkiye Borusan Otomotiv, Avcılar

Firuzköy Bulvarı, No:21, Avcılar, 34320 İstanbul / Türkiye Borusan Otomotiv, Dolmabahçe

Askerocağı Cad., Süzer Plaza, No:6, Şişli, 34367 İstanbul / Türkiye Borusan Otomotiv, İstinye

İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No:77, Sarıyer, 34500 İstanbul / Türkiye Çayan Otomotiv, Mersin

Yunusemre Mah. Nato Yolu Kavşağı, No:74, Yeni Hal Karşısı, Tarsus, 33440 Mersin / Türkiye Ermat Motorlu Araçlar, İzmir

Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Cad. No:25/1, Gaziemir, 35410 İzmir / Türkiye Ernaz Otomotiv, Kocaeli

Körfez Mah. Sefa Sirmen Bulvarı, Eski Gölcük Yolu, Outlet Center Karşısı, Saraybahçe, 41100 Kocaeli / Türkiye Faz Otmotiv, Kocaeli

E-5 Karayolu Üzeri, Istasyon Mah. 1460 Sokak, No:1, Gebze, 41400 İstanbul / Türkiye Gülpar Motorlu Araçlar, Kayseri

Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulvarı, No:538, Melikgazi, 38070 Kayseri / Türkiye Gürsoy Otomotiv, Mersin

Akdeniz Mah. GMK Bulvarı, No:546, Mezitli, 33040 Mersin / Türkiye İmam Kayalıoğulları, Gaziantep

Göllüce Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı, No:1, Şehitkamil, 27060 Gaziantep / Türkiye İpekyol Plaza, Gaziantep

Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bul. No:84, Karşıyaka Kavşağı, Şehitkamil, 27500 Gaziantep / Türkiye Karoto Otomotiv, Bursa

Yeni Yalova Yolu, 5. Km, No:399, Osmangazi, 16200 Bursa / Türkiye Koçmak Otomotiv, Trabzon

Şana-Kaşüstü Beldesi, Rize Devlet Yolu Cad. Koçmak Plaza, Yomra, 61100 Trabzon / Türkiye Konya Motorlu Araçlar

Ankara yolu üzeri 4. Km, Büsan Sanayi Sitesi Girişi, No:218-220, Karatay, 42300 Konya / Türkiye Köy Otomotiv, Ordu

Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı, No:56, Merkez, 52200 Ordu / Türkiye Kutay Motorlu Araçlar, Muğla

Muğla Aydın Karayolu üzeri 10. Km Salihpaşalar Mevkii, Bayir Belediyesi, Merkez , 48000 Muğla / Türkiye Mimar Motorlu Araçlar, Aydın

7 Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı, No:8, Merkez, 09100 Aydın / Türkiye Neziroğlu Otomotiv, Ankara

Konya Devlet Yolu Üzeri, Fen Lisesi Kavşağı, No:208, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye Onur Otomotiv, Samsun

İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı, Samsun - Ordu Karayolu 4. Km, No:205, Tekkeköy, 55330 Samsun / Türkiye Ordu Motorlu Araçlar, Manisa

2. Anafartalar Mah. Mimarsinan Bulvarı, 1527 Sok. No:18/A, Merkez, 45020 Manisa / Türkiye Otto International Liason, İstanbul

Merkez Mah. Köyaltı Mevkii, Kavak Sok. No:24, Yenibosna, 34197 İstanbul / Türkiye Reles İthalat ve İhracat, Antakya

Antakya-İskenderun Karayolu Üzeri, 7. Km, Merkez, 31000 Hatay / Türkiye Reles İthalat ve İhracat, İskenderun

Antakya Yolu Üzeri, 5. Km, İskenderun, 31000 Hatay / Türkiye Sadıkoğulları Otomotiv, Denizli

Akçeşme Mah. Menderes Bulvarı, No:150, Gümüşler, 20100 Denizli / Türkiye Sarılar Otomotiv, Antalya

Havaalanı yolu 7. Km, No:198, Altınova, 07070 Antalya / Türkiye Tuğmaner Otomotiv, Mardin

Şanlıurfa-Mardin Yolu üzeri, Fıstık Vadisi Mevkii, Hanikaharzem Köyü, Ada 101 Parsel 2, Kızıltepe, 47400 Mardin / Türkiye Zamanlar Otomotiv, Antalya

Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:345, Merkez, 07300 Antalya / Türkiye Bika Plaza, Esenyurt

Namık Kemal Mah. Haramidere Yolu, Bika Plaza No:26, Esenyurt, 34903 İstanbul / Türkiye Radisson Blu Hotel, Şişli

19 Mayıs Cad., No: 2, Şişli, 34360 İstanbul / Türkiye Campaign Türkiye

Dereboyu Caddesi Zümrüt Sokak 2/D Maslak, İstanbul, Turkey Borusan Otomotiv, Balgat

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:181/A, Balgat, 06520 Ankara / Türkiye