Elektrikli araçların sayısı giderek artıyor. Türkiye'de de sıkça görmeye başladığımız bu araçların en önemli özelliklerinin başında düşük maliyet ve sessiz çalışması geliyor. Çevre dostu da olan bu araçlara olan talep her geçen gün artarken, bu araçları şarj edecek istasyonların önemi de hayli arttı. İşte şube şube İstanbul elektrikli araç şarj istasyonları...
DMA Merkez
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mahallesi, 34467 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Gülsoy Otomotiv Kurtköy
Fatih Mah. Güney Yanyol No:49, Tuzla, Türkiye
Garaj İstanbul - İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 14.Blok No:7 İkitelli / İstanbul
Kent Optimum Zekeriyaköy
Kilyos Yolu, Uskumruköy Kilyos yol ayrımı Zekeriyaköy 34450 Sarıyer - İstanbul
DMA Showroom
Kazlıçeşme Mh. Abay Cd. No:184 Sahilyolu 34760 Zeytinburnu, İstanbul
Gulsoy Otomotiv
Senlik Mah., Istanbul Edirne Asfalti / Akasya Sk. No:22, Florya / Istanbul - Europe, Turkey (0212) 660 1111
Filo Otomotiv
Cavusoglu Mh., Sanayi Cd. No: 17, 34873 Kartal /Istanbul, Turkey
DMA Fabrika
Büyükdere Cd. No:22 Şirin Sanayi Sitesi B Blok No:5 Gürpınar
Eyser Otomotiv
Üçevler mah. Aysel sok. Arkat iş merkezi. No 4-c Nilüfer Bursa
Drd Filo Kiralama
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2 Papirus Plaza, Kağıthane/Istanbul, Türkiye
Highway AVM- Bolu
Elmalık Mevki, Ankara İstanbul Otoyolu 227. Km., Bolu Merkez/Bolu
Drd-Gebze
GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No:37 Gebze / Kocaeli
Drd Ataşehir
Fesleğen Sk, Barbaros Mahallesi, 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye
Demiröz Makine
Güzelyalı Mahallesi, Kainat Sk No:37 , 34903 Pendik/İstanbul, Türkiye
DMA İTÜ Ar-Ge Merkezi
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mahallesi, 34467 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
İBB Başakşehir İnovasyon Merkezi
Abdülhamithan Cd No:3, Başak Mahallesi, 34480 Başakşehir/İstanbul, Türkiye
RAMADA PLAZA İSTANBUL CITY CENTER
Ergenekon, No, Halaskargazi Cd. No:63, 34373 Şişli/TR
Gülsoy Otomotiv - Florya
Edirne Asvaltı Şenlik köy Mah. Akasya sok. No 22 34630 Florya İstanbul
Bargello Parfüm - Bursa
Yunusemre, Yunus Emre Parkı, 16290 Yıldırım/İstanbul
Sözmez Holding Osmangazi - Bursa
Yenı Yalova Yolu 9 Km. Bursa, 16245 Demirtaş Dumlupınar OSB / Osmangazi / Bursa
Köfteci Yusuf Yalova Yolu
Altınova, İstanbul Cd No:400, 16250 Demirtaş Dumlupınar OSB/Osmangazi/Bursa
Koray Spor Bursa
Soğukkuyu, Mutlu Sok. No:25, 16170 Nilüfer/Bursa
Bilkent Center, Ankara
Üniversiteler Mah., Bilkent Bulvarı, Bilkent, Çankaya, 06533 Ankara / Türkiye
Günlas Chevrolet, Antalya
Sinan Mah., Serik Cad., Havaalanı Yolu Üzeri 7. Km, No:198, Altınova, 07170 Antalya / Türkiye
Akbatı AVM, Esenyurt
Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sanayi Mah. 1655 Sok. No: 6, Esenyurt, İstanbul
Flyinn AVM, Florya
Şenlikköy Mah. Harman Sok. No:48, Florya, 34153 İstanbul / Türkiye
Buyaka AVM, Ümraniye
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:56, Ümraniye, 34771 İstanbul / Türkiye
Karoto Otomotiv Şarj İstasyonu
Yeni Yalova Yolu 5. Km. No:399, Bursa
Kutay Motorlu Araçlar Şarj İstasyonu
Muğla Aydın Karayolu Uzeri 10. Km Salihpaşalar Mevkii Bayir Belediyesi
Akasya AVM, Acıbadem
Ankara Devlet Yolu, Haydar Paşa Yönü, 4. km, Acıbadem Mah., Çeçen Sokak, Üsküdar, 34660 İstanbul / Türkiye
Ayedaş Genel Müdürlüğü, İstanbul
Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok., No:2/2, B-Blok, Maltepe, 34844 İstanbul / Türkiye
Base Life Club, Ankara
Angora Cad., No:209/10, Beysupark, Çayyolu, 06680 Ankara / Türkiye
Başkent Kule, Ankara
Kızılırmak Mah., Ufuk Üniversitesi Cad., No:1, Başkent Kule, Çukurambar, Çankaya, 06510 Ankara / Türkiye
Bika Plaza, Esenyurt
Namık Kemal Mah. Haramidere Yolu, Bika Plaza No:26, Esenyurt, 34903 İstanbul / Türkiye
Bika, Mimarsinan
Merkez Mah. D100 Karayolu Üzeri, No:77, Mimarsinan, Büyükçekmece, 34535 İstanbul / Türkiye
Gayrettepe Taşyapı - Özgün Katlı Otopark
Gayrettepe Mah., Girne Sok., No:1, Beşiktaş, 34200 İstanbul / Türkiye
Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Ankara-İstanbul Otoyolu, 227. Km, Elmalık Mevkii, 14030 Bolu / Türkiye
Hilton İstanbul Bomonti Hotel and Conference Center
Silahşör Cad. No:42, Bomonti, Şişli, 34381 İstanbul / Türkiye
İspark, Balmumcu
İrfan Baştuğ Paşa Cad. Balmumcu, Beşiktaş, 34394 İstanbul / Türkiye
Kanyon AVM, Levent
Kanyon Alışveriş Merkezi, Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi, No:185, Esentepe, Şişli, 34384 İstanbul / Türkiye
Kentpark Alışveriş Merkezi
Mustafa Kemal Mah., Eskişehir Yolu 7.km, No:164, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye
Maltepe Park AVM, İstanbul
Cevizli Mah., Tugay Yolu, No:67, Maltepe, 34846 İstanbul / Türkiye
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi, İzmir
Akçay Cad., No:101, Gaziemir, 35410 İzmir / Türkiye
Optimum, Ataşehir
Yenisahra Mah. İstiklal Sok. No:2/B, Ataşehir, 34746 İstanbul / Türkiye
Palladium AVM, Ataşehir
Palladium Alışveriş Merkezi, Barbaros Mah. Halk Cad. No:8-B, Ataşehir, 34746 İstanbul / Türkiye
Panora AVM, Ankara
Turan Güneş Bulvarı, No:182, Oran, Çankaya, 06450 Ankara / Türkiye
Parktürk, Zeytinburnu
5 Telsiz Mah., Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad., No:38, Zeytinburnu, 34010 İstanbul / Türkiye
Pelican Mall, Avcılar
Üniversite Mah. Selvi Sok. No:25, E5 üzeri, Avcılar, 34320 İstanbul / Türkiye
Pendorya Alışveriş Merkezi, İstanbul
Çamçeşme Mah., Fabrika Sok., No:5, Pendik, 34899 İstanbul / Türkiye
Polat Renaissance Hotel, Yeşilyurt
Yeşilyurt Mah. Sahil Yolu Cad. No:2, Bakırköy, 34149 İstanbul / Türkiye
Radisson Blu Hotel, Şişli
19 Mayıs Cad., No: 2, Şişli, 34360 İstanbul / Türkiye
Sabancı Üniversitesi, Tuzla
Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle, Üniversite Caddesi, No:27, Tuzla, 34956 İstanbul / Türkiye
Selenium, Fulya
Dikilitaş Mah., Hakkı Yeten Cad. Fulya, Beşiktaş, 34349 İstanbul / Türkiye
Serdivan AVM, Sakarya
Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:25, Adapazarı, 54050 Sakarya / Türkiye
Shangri-La Bosphorus Hotel, İstanbul
Sinanpaşa Mah, Hayrettin İskelesi Sok, No:1, Beşiktaş, 34353 İstanbul / Türkiye
StarCity Outlet Center, İstanbul
Köyaltı Mevkii Merkez Mah., Değirmenbahçe Cad., Kavak Sok., No:2, Yenibosna, 34197 İstanbul / Türkiye
Taurus AVM, Ankara
Konya Yolu, Mevlana Bulvarı, No:190 B, Balgat, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye
TAV İstanbul Atatürk Havalimanı
TAV Havalimanları Holding Merkez Yönetim Binası, İstanbul Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, 34149 İstanbul / Türkiye
Tepe Nautilus, Kadıköy
Acıbadem Mah. Fatih Cad. No:1, Kadıköy, 34718 İstanbul / Türkiye
The Grand Tarabya, İstanbul
Haydar Aliyev Cad., No:154, Tarabya, Sarıyer, 34457 İstanbul / Türkiye
The Marmara, Antalya
Şirinyalı Mah., Eski Lara Yolu, No:102, Lara, 07160 Antalya / Türkiye
The Marmara, Pera
Asmalı Mescit Mah., Meşrutiyet Cad No:93, Tepebaşı, 34430 İstanbul / Türkiye
The Marmara, Taksim
The Marmara Taksim, Taksim Meydanı, Beyoğlu, 34437 İstanbul / Türkiye
Torium AVM, Esenyurt
Saadet Dere Mah., 68. Sokak, No:50, Mağaza No:D185, Esenyurt, 34513 İstanbul / Türkiye
Akkaş Otomotiv, Balıkesir
Çayırhisar Mah. İzmir Cad. No:5/A, Merkez, 10100 Balıkesir / Türkiye
Arkas Otomotiv, Ankara
Doğukent Caddesi, Ankara / Türkiye
Borusan Otomotiv, Ataşehir
Barbaros Mah., Ihlamur Sok., No:2/1, A/A, Ataşehir, 34752 İstanbul / Türkiye
Borusan Otomotiv, Avcılar
Firuzköy Bulvarı, No:21, Avcılar, 34320 İstanbul / Türkiye
Borusan Otomotiv, Dolmabahçe
Askerocağı Cad., Süzer Plaza, No:6, Şişli, 34367 İstanbul / Türkiye
Borusan Otomotiv, İstinye
İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No:77, Sarıyer, 34500 İstanbul / Türkiye
Çayan Otomotiv, Mersin
Yunusemre Mah. Nato Yolu Kavşağı, No:74, Yeni Hal Karşısı, Tarsus, 33440 Mersin / Türkiye
Ermat Motorlu Araçlar, İzmir
Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Cad. No:25/1, Gaziemir, 35410 İzmir / Türkiye
Ernaz Otomotiv, Kocaeli
Körfez Mah. Sefa Sirmen Bulvarı, Eski Gölcük Yolu, Outlet Center Karşısı, Saraybahçe, 41100 Kocaeli / Türkiye
Faz Otmotiv, Kocaeli
E-5 Karayolu Üzeri, Istasyon Mah. 1460 Sokak, No:1, Gebze, 41400 İstanbul / Türkiye
Gülpar Motorlu Araçlar, Kayseri
Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulvarı, No:538, Melikgazi, 38070 Kayseri / Türkiye
Gürsoy Otomotiv, Mersin
Akdeniz Mah. GMK Bulvarı, No:546, Mezitli, 33040 Mersin / Türkiye
İmam Kayalıoğulları, Gaziantep
Göllüce Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı, No:1, Şehitkamil, 27060 Gaziantep / Türkiye
İpekyol Plaza, Gaziantep
Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bul. No:84, Karşıyaka Kavşağı, Şehitkamil, 27500 Gaziantep / Türkiye
Karoto Otomotiv, Bursa
Yeni Yalova Yolu, 5. Km, No:399, Osmangazi, 16200 Bursa / Türkiye
Koçmak Otomotiv, Trabzon
Şana-Kaşüstü Beldesi, Rize Devlet Yolu Cad. Koçmak Plaza, Yomra, 61100 Trabzon / Türkiye
Konya Motorlu Araçlar
Ankara yolu üzeri 4. Km, Büsan Sanayi Sitesi Girişi, No:218-220, Karatay, 42300 Konya / Türkiye
Köy Otomotiv, Ordu
Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı, No:56, Merkez, 52200 Ordu / Türkiye
Kutay Motorlu Araçlar, Muğla
Muğla Aydın Karayolu üzeri 10. Km Salihpaşalar Mevkii, Bayir Belediyesi, Merkez , 48000 Muğla / Türkiye
Mimar Motorlu Araçlar, Aydın
7 Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı, No:8, Merkez, 09100 Aydın / Türkiye
Neziroğlu Otomotiv, Ankara
Konya Devlet Yolu Üzeri, Fen Lisesi Kavşağı, No:208, Çankaya, 06520 Ankara / Türkiye
Onur Otomotiv, Samsun
İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı, Samsun - Ordu Karayolu 4. Km, No:205, Tekkeköy, 55330 Samsun / Türkiye
Ordu Motorlu Araçlar, Manisa
2. Anafartalar Mah. Mimarsinan Bulvarı, 1527 Sok. No:18/A, Merkez, 45020 Manisa / Türkiye
Otto International Liason, İstanbul
Merkez Mah. Köyaltı Mevkii, Kavak Sok. No:24, Yenibosna, 34197 İstanbul / Türkiye
Reles İthalat ve İhracat, Antakya
Antakya-İskenderun Karayolu Üzeri, 7. Km, Merkez, 31000 Hatay / Türkiye
Reles İthalat ve İhracat, İskenderun
Antakya Yolu Üzeri, 5. Km, İskenderun, 31000 Hatay / Türkiye
Sadıkoğulları Otomotiv, Denizli
Akçeşme Mah. Menderes Bulvarı, No:150, Gümüşler, 20100 Denizli / Türkiye
Sarılar Otomotiv, Antalya
Havaalanı yolu 7. Km, No:198, Altınova, 07070 Antalya / Türkiye
Tuğmaner Otomotiv, Mardin
Şanlıurfa-Mardin Yolu üzeri, Fıstık Vadisi Mevkii, Hanikaharzem Köyü, Ada 101 Parsel 2, Kızıltepe, 47400 Mardin / Türkiye
Zamanlar Otomotiv, Antalya
Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:345, Merkez, 07300 Antalya / Türkiye
Bika Plaza, Esenyurt
Namık Kemal Mah. Haramidere Yolu, Bika Plaza No:26, Esenyurt, 34903 İstanbul / Türkiye
Radisson Blu Hotel, Şişli
19 Mayıs Cad., No: 2, Şişli, 34360 İstanbul / Türkiye
Campaign Türkiye
Dereboyu Caddesi Zümrüt Sokak 2/D Maslak, İstanbul, Turkey
Borusan Otomotiv, Balgat
Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:181/A, Balgat, 06520 Ankara / Türkiye