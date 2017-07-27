İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik kesintisi birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına sonrası elektrik bağlantılarında bazı sıkıntılar meydana geldi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, bugün ve yarına dair elektrik kesintisine dair bazı detaylar

Bugün gerçekleşen kesinti bilgileri;

KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi, YARIMBURGAZ Mh., İSTASYON Mh.17:54 - 23:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.(7397-null)

BEYLİKDÜZÜ İlçesi, BARIŞ Mh., KAVAKLI Mh., YAKUPLU Mh., MARMARA Mh., SAHİL Mh., BEYLİKDÜZÜOSB Mh., ADNAN KAHVECİ Mh., BÜYÜKŞEHİR Mh.17:53 - 23:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.(7395-null)

BEŞİKTAŞ İlçesi, KONAKLAR Mh., LEVENT Mh., AKAT Mh.18:30 - 23:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.(7396-null)

AVCILAR İlçesi, GÜMÜŞPALA Mh., AMBARLI Mh., FİRUZKÖY Mh., YEŞİLKENT Mh., MERKEZ Mh., DENİZKÖŞKLER Mh., ÜNİVERSİTE Mh., MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., ESENYURT İlçesi, SAADETDERE Mh., NAMIK KEMAL Mh.17:47 - 23:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.(7398-null)



İstanbul'daki elektrik dağıtım görevini üstelenen kurumlar, il genelindeki tüm kesintilere dair bilgilendirmede bulunmadı. İşte, yarın gerçekleşecek kesintilere dair bazı bilgiler

- GÜVERCİNTEPE Mh., 1122. Sk., YEŞİLYURT Sk., ONUR Sk., AKDOĞAN Sk., ÇAĞLAYAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7286-11435)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA Sk., BEKİR SITKI EVCİMEN Sk., BÜLBÜL Sk., CAMİİ Sk., EMNİYET ÇIKMAZI Sk., HANIMELİ Sk., İNÖNÜ Cd., KASIMPATI ÇIKMAZI Sk., ORKİDE Sk., SİPAHİ Sk., ULUBATLI HASAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7310-4466)

- AMBARLI Mh., BADEM Sk., BAYIRLI Sk., ŞEHİT ACARKAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7323-21579)

- HÜRRİYET Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MENEKŞE 2 Cd., ULUS Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7330-24185-24114-24179-24131-23383)

- ZEYTİNLİK Mh., CUMHURİYETÇİ Sk., FAZIL PAŞA Sk., HALKÇI Sk., İZCİ Sk., MİLLİYETÇİ Sk., RAY Sk., SPORCU Sk., TÜRKÇÜ Sk., YAKUT Sk., YAKUTLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7349-1903)

- KANARYA Mh., AKBABA Sk., FLAMAN Cd., KETEN KUŞU Sk., KATAR KUŞU Sk., PİLİÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7291-11635 Depar:9)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7355-25840-25841-25987-25775-25086-26379-25025-25191-25024-26005)

- MEVLANA Mh., 835. Sk., 835/1. Sk., 834. Sk., 836. Sk., 836/1. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 911/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:40-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7357-28291)

- KARADENİZ Mh., HAMİDİYE Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:40-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7358-29837)

- YAVUZ SİNAN Mh., ÇAKŞIRCI Sk., YAVUZ SİNAN CAMİİ Sk., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., LEBLEBİCİ Sk., KÜÇÜKPAZAR Cd., KÜÇÜKDOLAP Sk., ARAP ÇEŞMESİ Sk., YOĞURTCU NURİ Sk., TAHSİLDAR Sk., ATLAMATAŞI Cd., HOCA GIYASETTİN Mh., HACI KADIN Cd., HIZIRBEY CAMİİ Sk., YENİHAYAT Sk., ATLAMATAŞI Cd., BODRUM Sk., İŞLEK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7362-2145)

- GÜVERCİNTEPE Mh., 1121. Sk., 1120. Sk., KADİFE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7364-12437)

- HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., YEŞİLÇAM Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BAHÇELİ HAMAM Sk., HASNUN GALİP Sk., TURNACI BAŞI Cd., KULOĞLU Mh., AĞA KÜLHANI Sk., AYHAN IŞIK Sk., BAŞ AĞA ÇEŞMESİ Sk., ÇAPANOĞLU Sk., FAİK PAŞA Cd., FUAT UZKINAY Sk., GAZETECİ EROL DERNEK Sk., GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., KARTAL Sk., SADRİ ALIŞIK Sk., TURNACI BAŞI Cd., YADİGAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7365-3039)

- KARADENİZ Mh., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1205/1. Sk., 1180. Sk., 1179. Sk., 1178. Sk., 1176. Sk., 1175. Sk., 1174. Sk., 1177. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7356-28341)

- KABAKÇA Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., OKAN ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(7372-23545-23381-23168-23653-23073-23276-23074-23753-23180-23750-23598-23592-23469-23589-23646-23628-23004-23498-23611-23351-23571-23278-23308-23479-23003-23159-23758-23751)