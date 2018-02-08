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    İstanbul DT’de ‘Avrupa’ istifası

    Umut ERDEM/ANKARA
    08.02.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Celal Kadri Kınoğlu’nun, ‘Avrupa’ adlı oyunun şubat ayı programından kaldırılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

    Kınoğlu’dan boşalan yere Ali Atilla Şendil atandı. David Greig’in yazdığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği ‘Avrupa’, 17 Ekim 2017’de prömiyer yapmıştı. Oyunun, 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat’ta, Cevahir Salon 2’de sahneleneceği açıklanmıştı. Ancak İstanbul DT daha sonra izleyiciye şu duyuruyu yaptı: “13-17 Şubat tarihleri arasındaki programımızda oyun değişikliği yapılmak zorunda kalınmış olup, söz konusu tarihlerde Cevahir Salon 2’de temsil edilmesi planlanan ‘Avrupa’ adlı oyunumuz yerine aynı tarihler ve sahnede ‘İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ adlı oyunumuz sahnelenecektir.”

    İstanbul DT’de ‘Avrupa’ istifası

    BİMER’E ŞİKÂYET

    Daha önce programda yer aldığı duyurulan oyunun şubat ayı programından çıkarılmasının nedeninin de “bir izleyicinin ‘sinkaflı sözler olduğu’ gerekçesiyle BİMER’e yaptığı şikâyet olduğu” iddia edildi. Edinilen bilgiye göre ‘Avrupa’, yeni atanan genel müdür Mustafa Kurt tarafından şubat ayı programından çıkarıldı. İstanbul DT Müdürü Kınoğlu ise ‘oyunun programdan çıkarılmasına’ itiraz etti. İtirazı genel müdürlük tarafından kabul görmeyen Kınoğlu, İstanbul DT Müdürlüğü görevinden istifa etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , Celal Kadri Kınoğlu , istifa
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