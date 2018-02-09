İstanbul doldu Suriyeli göçü donduruldu

Türkiye'de biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyeliler 1.5 yıldır ‘izin belgesi’yle şehir değiştirirken, İstanbul’da ise başka illerden göç eden Suriyelilerin kaydı geçici olarak donduruldu. Alman Deutsche Welle’nin duyurduğu haberin ardından Hürriyet’e bilgi veren İçişleri Bakanlığı, “Nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak İstanbul’a yeni kayıt alınmıyor” bilgisini paylaştı. Türkiye’nin en çok göç alan illerinden İstanbul, Suriyelilerin de ilk tercih ettiği il oldu. İç savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin İstanbul’a yoğun göçü üzerine önlem alınmaya başlandı. Farklı illerden İstanbul’a göç eden koruma altındaki Suriyelilerin kayıtları geçici olarak donduruldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce İstanbul’a yeni kayıt alınmazken, kayıt dışı olanları tespit çalışması başlatıldı.

SURİYELİLER İÇİN DE CAZİBE MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili Hürriyet ile paylaşılan bilgilerde, “Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan Suriyelilerin kayıtları güncelleniyor. Bu güncelleme nedeniyle İstanbul’da yoğunluk oluştu. Ayrıca İstanbul, Suriyeliler için de cazibe merkezi durumunda. Nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak İstanbul’a yeni kayıt alınmıyor. Başka illerden İstanbul’a gelen Suriyelilere kayıtlar geçici olarak kapatılmıştır” denildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyelilerin bilgilerini güncellemek için çalışma yürütüyor. Barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardımlardan faydalanmaları için kayıtlarını güncellenirken, kayıt dışı Suriyeliler de bu kapsama alınıyor. Resmi verilere göre Türkiye’nin 81 ilinde Suriyeli yaşandığı belirlendi. Yurt genelinde 3 milyon 485 bin 644 Suriyeli’ye biyometrik kimlik verildi.

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KİLİS’İN KENDİ NÜFUSUNA YAKIN

Kayıt altına alınan Suriyelilerin 81 ile dağılımına göre ise Suriyelilerin en fazla yaşadığı il İstanbul. İstanbul’da kayıt altında 542 bin 842 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’u 468 bin 274 kişiyle Şanlıurfa, 457 bin 544 kişiyle Hatay, 359 bin 194 kişiyle Gaziantep takip etti. Nüfus oranına göre ise en fazla kayıtlı Suriyeli Kilis’te yaşıyor. 136 bin 319 nüfusu olan Kilis’te, 130 bin 829 kayıtlı Suriyeli barınıyor. 49 kayıtlı kişiyle Bayburt en az Suriyeli’nin yaşadığı il olurken, ardından 67 kayıtlı kişiyle Artvin, 70 kişiyle Bartın ve 91 kişiyle Gümüşhane geliyor.

İZİN BELGESİYLE SEYAHAT

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca yaklaşık 1.5 yıl önce yürürlüğe konulan genelgeyle Suriyelilere seyahat için izin şartı getirmişti. Bulunduğu ilden başka bir ile seyahat eden Suriyeliler, Göç İdaresi’nden aldıkları belgeyle yaşadıkları kentten bir başka şehre gidebiliyor. Seyahat izin belgesi şartı kapsamında otogar, havaalanı ve kentlerin giriş noktalarında 24 saat uygulama yapılırken, seyahat izin belgesi olmayan Suriyelilerin şehir değiştirmelerine izin verilmiyor.