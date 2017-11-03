İstanbul doğumlu Yunan bakanla koyu sohbet

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yiannis Dragasakis, Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve Eğitim-Araştırma-Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu ile görüştü. Ayrıca, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu ve Gökçeadalılar Derneği üyelerini kabul etti.

Çavuşoğlu’nun, Batı Trakya’daki Türk ve İstanbul’daki Rum azınlıkların sorunlarını ele aldığı Gavroğlu ile görüşmesinin ayrı bir özeliği vardı. Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde doğan TC Başbakan Yardımcısı, İstanbul’da doğan Yunanistan’ın Egitim-Araştırma-Din İşleri Bakanı ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu Atina temasları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Benim Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının mensubu olmam, Gavroğlu'nun da İstanbullu Rum azınlık mensubu olmasının, azınlıkların beklentileri ve taleplerine ilişkin uzun süredir devam eden ve kronik hale gelen sorunların çözümü için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer biz çözemezsek, biz insiyatif almazsak, bize bu görevi verenlere ve içinden çıktığımız topluluklara haksızlık olur. Azınlıkların acılarını, sızılarını dindirmek görevimizdir”.

Dışişleri Bakanı Kocyas ile iki ülke arasındaki tüm konuların ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti ile ekonomik, turizm, enerji gibi alanlarda ileriye doğru adımlar atılabileceğini söyledi.

Rum dernekleri ile görüşmeleri hakkında ise "Atina'da bir huzurevinde kalan, hali vakti yerinde olmayan yaklaşık 50 yaşlı Rum için bir Türkiye seyahati istediler. Kabul ettik" dedi. Rum Dernekleri üyeleri ayrıca, Yunanistan’da doğmuş ve İstanbul’a yerleşmek isteyen Rum gençlere kolaylıklar tanınmasını istedi. Çavuşoğlu bugün Batı Trakya’yı ziyaret ediyor.