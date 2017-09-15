Hürriyet>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>İstanbul Devlet Opera ve Balesi konserle açılıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi konserle açılıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2017-18 Sanat Sezonunu 23 Eylül Cumartesi Saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde GALA Konserle açıyor!

Hürriyet Haber
15.09.2017 - 17:26

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu sezon Açılış Konserini Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştiriyor. Verdi,  Bellini,  Donizetti, Massenet,  Wagner, Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserleriseslendirilecek.

Konserde solist olarak; İstanbul seyircisinin yakından tanıdığı Evren Ekşi ve topluluğumuza yurt dışından gelerek yeni katılan Hale SONER ve Barbora Fritscher yer alıyor. Konserin orkestra şefi Roberto GIANOLA.

Ayrıca sezonuna damgasını vuracak olan ZORLU PSM-İDOB (İstanbul Devlet Opera ve Balesi) işbirliğinin ilk buluşması: “GALA KONSER”! Konserde; Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuar, orkestra şef  SerdarYALÇIN ve deneyimli solistlerimiz Aylin ATEŞ, Murat GÜNEY, Efe KIŞLALI, Hüseyin LİKOS, Ayşe SEZERMAN ve Nazlı Deniz SÜREN  sunuyorlar. Konser, 12 Ekim Perşembe Saat 20.00’de  ZORLU PSM’de!

2017-18 sezonunda ilk kez sahnelenecek olan eserler; Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından  uyarlanan Evrim DEMİREL’in “NİNATTA”, William Shakespeare’nin oyunundan uyarlanan , Giuseppe Verdi’nin“FALSTAFF”,  G.F. Händel’in “APOLLO VE DEFNE” operaları; Verdi’nin “REQUIEM”, G.Rossini’nin  “STABAT MATER”, Carl Orff’un “CARMINA BURANA” adlı oratoryoları, L.Minkus’un “DON KİŞOT”, Ç.Işıközlü’nün “JUDITH” balesini  ve çocuk oyunu olarak Mozart’ın “SİHİRLİ FLÜT(Tamino’nun Rüyası)” seyirciyle buluşacak.!

Geçtiğimiz sezonlarda ilgi çeken ve bu sezon da devam edecek olan diğer eserler; BAŞKADÜNYA/Selman Ada, FAUST/C. Gounod, THE RAKE’PROGRESS (Hovardanın Sonu)/I.Stravinsky, ERNANİ/G.Verdi, THE TURN OF THE SCREW (Kötülüğün Döngüsü)/B.Britten  adlı  operaları,  LA BELLE  HÉLÉNE(Güzel Helen)/J.Offenbach opereti,

UYUYAN GÜZEL/P.I.Çaykovski,FINDIKKIRAN/P.İ.Çaykovski, SONDAN ÖNCE-3 AŞK-4 MEVSİM/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı  baleleri, DÜNYA  DANS  GÜNÜ  ektinlikleri.

MDT(Modern Dans Topluluğu) ise JİZEL, SEYAHATNAME, KLASİK MODERNLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ, ŞEHİR ORMAN, ERGİME, NEVRUZ, DÜNYA ŞİİR GÜNÜ, IRK AYRIMI İLE MÜCADELE, BAROK KONSER VE GÜLDESTAN adlı modern danslar. Çocuk için ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ve KUKLACI adlı oyunları kaçıranlar bu sezon izleme fırsatı bulacaklar.

UYUYAN GÜZEL/P.I.Çaykovski,FINDIKKIRAN/P.İ.Çaykovski, SONDAN ÖNCE-3 AŞK-4 MEVSİM/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı  baleleri, DÜNYA  DANS  GÜNÜ  ektinlikleri.

MDT(Modern Dans Topluluğu) ise JİZEL, SEYAHATNAME, KLASİK MODERNLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ, ŞEHİR ORMAN, ERGİME, NEVRUZ, DÜNYA ŞİİR GÜNÜ, IRK AYRIMI İLE MÜCADELE, BAROK KONSER VE GÜLDESTAN adlı modern danslar. Çocuk için ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ve KUKLACI adlı oyunları kaçıranlar bu sezon izleme fırsatı bulacaklar.

 

 

Son Güncelleme : 15.09.2017 - 17:26
Etiketler: İstanbul Devlet Opera ve Balesi , Konser , açılış
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri