İstanbul Devlet Opera ve Balesi konserle açılıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu sezon Açılış Konserini Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştiriyor. Verdi, Bellini, Donizetti, Massenet, Wagner, Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserleriseslendirilecek.
Konserde solist olarak; İstanbul seyircisinin yakından tanıdığı Evren Ekşi ve topluluğumuza yurt dışından gelerek yeni katılan Hale SONER ve Barbora Fritscher yer alıyor. Konserin orkestra şefi Roberto GIANOLA.
Ayrıca sezonuna damgasını vuracak olan ZORLU PSM-İDOB (İstanbul Devlet Opera ve Balesi) işbirliğinin ilk buluşması: “GALA KONSER”! Konserde; Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuar, orkestra şef SerdarYALÇIN ve deneyimli solistlerimiz Aylin ATEŞ, Murat GÜNEY, Efe KIŞLALI, Hüseyin LİKOS, Ayşe SEZERMAN ve Nazlı Deniz SÜREN sunuyorlar. Konser, 12 Ekim Perşembe Saat 20.00’de ZORLU PSM’de!
2017-18 sezonunda ilk kez sahnelenecek olan eserler; Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından uyarlanan Evrim DEMİREL’in “NİNATTA”, William Shakespeare’nin oyunundan uyarlanan , Giuseppe Verdi’nin“FALSTAFF”, G.F. Händel’in “APOLLO VE DEFNE” operaları; Verdi’nin “REQUIEM”, G.Rossini’nin “STABAT MATER”, Carl Orff’un “CARMINA BURANA” adlı oratoryoları, L.Minkus’un “DON KİŞOT”, Ç.Işıközlü’nün “JUDITH” balesini ve çocuk oyunu olarak Mozart’ın “SİHİRLİ FLÜT(Tamino’nun Rüyası)” seyirciyle buluşacak.!
Geçtiğimiz sezonlarda ilgi çeken ve bu sezon da devam edecek olan diğer eserler; BAŞKADÜNYA/Selman Ada, FAUST/C. Gounod, THE RAKE’PROGRESS (Hovardanın Sonu)/I.Stravinsky, ERNANİ/G.Verdi, THE TURN OF THE SCREW (Kötülüğün Döngüsü)/B.Britten adlı operaları, LA BELLE HÉLÉNE(Güzel Helen)/J.Offenbach opereti,
UYUYAN GÜZEL/P.I.Çaykovski,FINDIKKIRAN/P.İ.Çaykovski, SONDAN ÖNCE-3 AŞK-4 MEVSİM/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı baleleri, DÜNYA DANS GÜNÜ ektinlikleri.
MDT(Modern Dans Topluluğu) ise JİZEL, SEYAHATNAME, KLASİK MODERNLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ, ŞEHİR ORMAN, ERGİME, NEVRUZ, DÜNYA ŞİİR GÜNÜ, IRK AYRIMI İLE MÜCADELE, BAROK KONSER VE GÜLDESTAN adlı modern danslar. Çocuk için ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ve KUKLACI adlı oyunları kaçıranlar bu sezon izleme fırsatı bulacaklar.
UYUYAN GÜZEL/P.I.Çaykovski,FINDIKKIRAN/P.İ.Çaykovski, SONDAN ÖNCE-3 AŞK-4 MEVSİM/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı baleleri, DÜNYA DANS GÜNÜ ektinlikleri.
MDT(Modern Dans Topluluğu) ise JİZEL, SEYAHATNAME, KLASİK MODERNLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ, ŞEHİR ORMAN, ERGİME, NEVRUZ, DÜNYA ŞİİR GÜNÜ, IRK AYRIMI İLE MÜCADELE, BAROK KONSER VE GÜLDESTAN adlı modern danslar. Çocuk için ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ve KUKLACI adlı oyunları kaçıranlar bu sezon izleme fırsatı bulacaklar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün