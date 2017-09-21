İstanbul Coffee Festival başladı

dsm group, 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında kahveye dair her şeyin yer aldığı İstanbul Coffee Festival’i KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirecek. Eğlenceli ve zengin bir programa sahip olan İstanbul Coffee Festival’in bu yıl mottosu “Kahvenin Yaşam Döngüsü“.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ KAHVE FESTİVALİNDEN BİRİ

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda bulunan İstanbul Coffee Festival, gastronomi alanında İstanbul’un marka festivali olarak her yıl çok daha yoğun ilgi görüyor. Festival geçen yıl 30.000’i aşkın kahve severin ziyaretiyle yeni bir rekora imza atmıştı.

Özellikle 3’üncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan İstanbul Coffee Festival’de, İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak.