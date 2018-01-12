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    İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bineali başlıyor

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    2018 Çocuk ve Gençlik Bienali başlıyor. 18 yaş altı başvuruların kabul edildiği ve iki yılda bir düzenlenen etkinlik için son başvuru tarihi ise 16 Şubat. Peki İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bineali neden yapılıyor?

    Bienal, çocuklara ve gençlere farklı mecralarda sanat üretmeleri için fırsat yaratıyor. Bu sayede çocukların aynı zamanda deneyimlerini aktararak kendilerini görünür kılması hedefleniyor. Resim, çizim, baskı ve heykel gibi farklı disiplinler dahil edilebildiği gibi, zamana dayalı olarak üretilecek film, ses, performans, tiyatro ve müziği kullanma yaklaşımlarına da olanak sağlıyor. 

    2018 yılında gerçekleştirilecek 5. Bienalin teması, ŞİMDİ VE BURADA! Bu tema üzerine yaratılacak sanat çalışmaları, 19 Nisan-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da çeşitli mekanlara paylaştırılarak, sergilenecek ve/veya gösteriler gerçekleştirilecek. 

    Peki burada olmak ne anlama geliyor? Bazen, etrafımıza bakmak ve şimdi ve burada hayatımızın neye benzediğini fark etmek mümkün. Gördüğünüz günlük yaşantınız, kendi kişisel dünyanızı yansıtıyor mu? Zihninizde ya da sanal dünyanızda, aynı anda başka bir yerde olabilir misiniz?

    İçimize ya da dışımıza bakabilir miyiz? Geçmiş ya da gelecek kişinin kendi deneyimleriyle mi ilişkilidir? Zamanı nasıl algılarız? Yoksa bu bir yanılsama mıdır? Yalnızca anını yaşamak sorumsuzluk ya da umursamazlık mıdır? Doğayaverdiğimiz değer ve güçlü bağımız yaşantımızdaki önemini akla getiriyor mu?

    Başvurular http://www.cocukgenclikbienal.org adesinden yapılıyor.

    Etiketler: çocuk , İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bineali
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