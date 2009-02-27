İstanbul Büyükşehir’de oylar Beşiktaş’a

H.Deniz Çekin yazıyor

İki sezondur devam eden Büyükşehir ızdırabını sona erdirebilecek bir kadroyla sahaya çıktı Kara Kartal. Nobre’nin yanında Bobo var. Orta sahada sadece Ekrem savunmacı. Son maçlarda İbrahimlerin kanat performansları da düşünüldüğünde “ordular ilk hedefiniz büyükşehir kalesi” durumları.

Çok daha fazla sezondur hasret kalınan büyük hedefe doğru atılacak umutlu adımlara olan özlem.

Seyirci düşündü ki, bu takım bol gol atıp güzel futbol oynar. Rakiplerin puan kaybettiği haftalarda sadece günü kurtaran değil ilerisi için umut verecek bir takım umutlarını besler.

Avuçlarını yaladılar.

Gaziantep maçının kopyası bir ilk yarı seyrettik.

Tek organize atağı olmayan, geriden şişirilen toplarla hücum etmeye çalışan koskoca Beşiktaş. Buna mukabil, Rüştü’nün yokluğunda kaleyi devralan Hakan’ın göğsünden dönen, kolundan seken toplar.

Büyük maçlarda daha da büyüyen “Büyükşehir”in daha iyi oynadığı bir ilk yarı seyrettik.

İkinci yarılarda daha iyi oynayıp maçları çevirebilen Beşiktaş’ın umutları yine ikinci yarıya kaldı.

Ne var ki, ikici yarıya da Büyükşehir daha iyi başladı. Ayağa verilen paslar ve organize ataklar Beşiktaş savunmasını bunalttıkça bunalttı.

Oyunun üçte ikilik süresi dolmaya yaklaştığında en ciddi atağını Tello’yla yaşadı ev sahibi ekip. Ancak bu dakikalardan sonra oyunda dengeyi kurabildiler.

Holosko’nun oyuna girmesiyle de taraftarın görmek istediği takım hüviyeti sahaya yansımaya başladı. Ataklar sıklaştı, gol “geliyorum” demeye başladı.

Günün “Mert” Beşiktaşlısı Nobre’nin direkten dönen, ofsayt teşhisiyle gol sayılmayan şutları sonrasında Tello’nun ağlarla buluşamasa da çizgiyi geçebilen kafa şutu.

Beş dakika sonrasında kabus gibi gelen Büyükşehir’in beraberliği.

Sonrasında Beşiktaş’ın bir değil iki kere ofsayt olması çok muhtemel golü. Bobo çizgide dokunmasa sadece bir tane ofsayt olacaktı halbuki.

Beşiktaş emin adımlarla değil, düşe kalka gidiyor hedefe.

Şampiyon olurlarsa taraftarın sevinmeye mecali kalmayacak.