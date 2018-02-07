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    İstanbul Boğazı'nı denizanası bastı

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 06:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı.

    Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı. Ancak uzmanlara göre; Boğaz'ı kaplayan denizanalarının büyük bölümü zehirli değil.

    RENKLİ OLANLARA DİKKAT

    Sadece renkli olanlara dikkat etmek gerek. Uzmanlar, hafif seyreden kış şartları ve son günlerde görülen lodos nedeniyle denizanalarının açıktan karaya vurmuş olabileceğini değerlendiriyor.

    Denizanası için üreme dönemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar "Doğal bir olgu. Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. Denizanasının yakıcı kapsülleri var. Ciltle temasında yanma etkisi yaratarak alerjik durumlarda daha kötü sonuçlar doğurabilir. Rüzgarlı havalarda, balık yumurta ve larvalarının olduğu yerlerde, genellikle kıyılarda sürüler halinde toplanırlar" dedi.

    Etiketler: Boğaz , İstanbul Boğazı , denizanası , Ortaköy , son dakika
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