İstanbul Boğazı'ndan Timsah geçti



Bursaspor evinde müthiş seyirci desteğinide arkasına alarak Beşiktaş' ı 2-1 mağlup etti ve Turkcell Süper Ligi 2009-2010 şampiyonu oldu.



Ertuğrul Sağlam ve oyuncularını ve camiasını canı gönülden kutlar, Devler Ligi'nde kendilerine başarılar dilerim. Bursaspor şaibelerin ve çirkinliklerin hep uzağında durarak ve ortaya koyduğu güzel futbolla şampiyonluğu gerçekten haketmiştir.



Maç için söylenebilecek çok fazla şey yok malesef. Bursaspor gibi bir deplasmana bir düzine eksik adamla gidersen yenmek senin için mucize olur. Özellikle ligide haftalar öncesinden bitirmiş bir takım için.



Fenerbahçe, Trabzonspor ile Kadıköy' de berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdı. Şimdi şimdi bazı futbol özürlüleri ve bazı kendini bilmezler, Beşiktaş' ın Bursaspor' a bilerek maç verdiğini yazıyorlar ve söylüyorlar. Genelinde bunlar Fenerbahçe caiması ve Fenerbahçe yazarları . Oldu kardeşim.. Sen evinde Trabzonspor' u yeneme, şampiyonluktan ol sonrada kalk böylesine iğrenç ve akıldan yoksun sözlerle Bursaspor' un şampiyonluğunu ve Beşiktaş camiasını karalamaya kalk. Olmaz kardeşim. Olamaz. Boşuna uğraşma, başaramaz komik duruma düşersin. Gülerler sana. Bak ben gülüyorum şuan bile.



Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım başkanlık yarışında söylediği 3 sezon şampiyonluk sözü için bakalım neler söyelecek. Hem kaçan şampiyonluk hemde yaşanan olaylarla ilgili yapılacak açıklamaları merakla bekliyorum.



Bir sezon daha bitti. Acısı ve tatlısıyla. Futbolla yatıp, futbolla kalkan insanlar şimdi uzun bir zaman çok büyük boşluğa düşecekler. Onlara sabırlar dilerim. En baştada kendime. Bu sezon hüsran oldu benim için ve milyonlarca Beşiktaş' lı için. Umarım gelecek sezon Beşiktaş' ın sezonu olur. Umarım gelecek sezon başkanların telefonlarda canlı yayında kavga etmediği, karalamadığı, şaibelerin yaşanmadığı, bariz hakem hatalarının olmadığı ve birilerinin kollanmadığı bir sezon olur.



Birkez daha Bursaspor' un şampiyonluğu tebrik ediyorum. Umarım ellerindeki yetenekli oyuncuları euro için satmazlar ve yapacakları yabancı transferleri ile çok başarılı olurlar.



Milyonlarca euroları çöpe atan, 3. sınıf yabancıları alıp ekonomilerini batıran ve hiçbir başarı elde edemeyen 3 büyükleri de şiddetle kınıyorum..



Umarım önümüzdeki sezon Bursa taraftarı İstanbulda, Beşiktaş taraftarıda Bursa da maç izleyebilirler. Bu husumetin artık bitmesi en büyük isteğim.



Üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş Hentbol Erkek takımını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

