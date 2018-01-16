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    İstanbul Boğazı'nda yakalandı... Sipariş üzerine satılıyor

    Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - AA
    16.01.2018 - 17:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'nda yakalanan köpek balığı cinsi keler balığı, Edirne balık pazarında satışa sunuldu. Balıkçı tezgahında köpek balığı cinsi balığı görenler ilgiyle izlerken, kimisi şeklinden ötürü almaktan vazgeçiyor, tadını bilenler ise satın alıyor.

    Tezgahta kemane de denilen keler balığını görenler, bir süre yakından seyrettikten sonra, şeklinden dolayı almadan gidiyor, ancak tadını bilenler, istediği kilogram oranında satın alıyor.

    Balıkçı Feridun Bistiren, yaptığı açıklamada, kelerin özellikle Marmara ve Ege denizinde yakalandığını söyledi.

    Keler balığını bilenlerin aldığını belirten Bistiren, "Çok lezzetli bir balık keler. Biz de sipariş üzerine getirtiyoruz. Bisiklet sporcusu bir arkadaş satın aldı. İsteyen vatandaşlarımıza da kilosunu 30 liradan satıyoruz. Köpek balığı cinsi bu balık ilaç yapımında da kullanılıyor diye biliyoruz. Çok lezzetlidir. Izgara ve şiş balığıdır, tavada yapılmaz."

    İstanbul Boğazında yakalandı... Sipariş üzerine satılıyor

    Balıkçı Yasem Eren de 15 kilogram gelen balıklara vatandaşların ilgi gösterdiğini kaydetti. Kilosunu 30 liradan sattıkları balıkların İstanbul Boğazı'nda yakalandığını anlatan Eren, bilinmeyen balıkların müdavimleri tarafından tercih edildiğini kaydetti.

    Balıkçı Nurhayat Eren, de keler balığına ilginin büyük olduğunu belirterek "Köpek balığına benzeyen görüntüsüyle müşteriler ilgi gösterip bol fotoğraf çekiyorlar. Bunun köpek balığı değil de keler balığı olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Genlikle tropik sularda yaşayan keler balığı zaman zaman boğazda da balıkçılar tarafından avlanıyor" dedi.

    İstanbul Boğazında yakalandı... Sipariş üzerine satılıyor

    Keler balığının, köpek balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1.5 metreye ÿkadar olan bir balık türü olduğu biliniyor. Keler balığı bilinçsiz avlanmalar sonucu deniz bilimcileri tarafından nesli tükenen balıklar arasında gösteriliyor.

     

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    Etiketler: Edirne
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