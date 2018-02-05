İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gerçeğini aratmadı

Deniz Arama Kurtarma Gönüllüleri (SAR) ekipleri ve İBB Gençlik Meclisi Türkiye'nin en kapsamlı sivil Deniz ve Hava Tatbikatı Barbaros 2018'i Fatih Çatladıkapı sahilinde gerçekleştirdi. SAR, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İstanbul İtfaiyesi, Sağlık Görevlileri, Türk Deniz Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ve İBB Gençlik Meclisi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı tatbikat izleyenlerin nefesini kesti. Tatbikatta öncelikle senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi bot ile kurtarıldı.



Senaryo gereği denizde mahsur kalan kazazedelerin yerleri keşif uçağı ile belirlendi. Belirlenen yere renkli sis bombası ile denizin üstüne işaret bırakıldı. Ardından keşif helikopteri ve kurtarma botları olay yerine hızlı bir şekilde vardı. Denizde mahsur kalan kazazedeler kurtarma botları ile kurtarıldı. Hızla seyir halinde kurtarma botundan diğer kurtarma botuna sedye ile aktarılan kazazedenin görüntüsü aksiyon filmlerini aratmadı. Aksiyon kameraları ile saniye saniye çekilen “Barbaros 2018 Tatbikatı” başarılı bir şekilde son buldu.



TAMAMI GÖNÜLLÜ



Deniz Arama Kurtarma Gönüllüleri (SAR) Hava Eğitimi Amiri Resul Hastürk, “Barbaros 2018 eğitim ve arama kurtarma faaliyetini icra ettik. Bu faaliyette tamamı gönüllülerden oluşan 380 kara personel, 12 hava personeli, 11 kurtarma botu, 3 uçak ve bir kurtarma helikopteri ile bu faaliyete katıldık. Denizciliğe ve havacılığa gönül veren 18 ila 40 yaş arası isteyen herkes kurumumuza üye olabilir” şeklinde ifadeler kullandı.



Deniz Arama Kurtarma Gönüllüleri (SAR) Eğitim Amiri Anıl Onur Demir ise , “Barbaros 2018 eğitim ve arama kurtarma uygulamalı eğitim faaliyetinde senaryo gereği denizde akıntıya kapılmış balıkçı teknesinden kazazedeleri kurtarma operasyonunu gerçekleştirdik. Operasyon gereği denize düşen bir balıkçı arkadaşımızı yüzücü kurtarıcı personelimiz sayesinde denizden kurtardık” ifadelerini kullandı.