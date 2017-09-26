Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Sadece 4 dakikada geldiler

    İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Sadece 4 dakikada geldiler

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:02

    İstanbul Boğazı Üsküdar Kız Kulesi açıklarında dün akşam saatlerinde vapurdan atlayan yaşlı bir adam, 4 dakikada bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizde yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansırken, kıyıya çıkartılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapura binen Ahmet Tuncay Yazıcı (63), vapur seyir halindeyken güverteden denize atladı. Yaşlı adamın atladığını gören vapurdaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma timi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma (DEGAK) timi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir ekip sevk edildi.

    NEFES KESEN OPERASYON

    Kısa sürede olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma timinden bir personel, suya girerek denizde çırpınan yaşlı adamın yanına gitti. Çok miktarda su yutan adam, personel tarafından yarı baygın şekilde bota alındı. İlk müdahalesi botta yapılan ve nefes nefese kalan adam, su yutmasından dolayı kusmaya başladı. Ardından da botla karaya götürülen adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Öte yandan, ihbarın gelmesinin ardından yaklaşık 4 dakikada olay yerine gelen gönüllü sivil toplum örgütü Deniz Arama ve Kurtarma timi, geçtiğimiz ay da Sarayburnu açıklarında serinlemek için denize giren bir vatandaşı kurtarmıştı. Vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran tim, bununla birlikte denizde 36’nci kez hayat kurtardı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: Son dakika , istanbul boğazı , kurtarma
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri