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    İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Renk değişimine ilişkin açıklama yapan NASA; turkuaz rengin, planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtti.

    Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz'a güzellik katan turkuaz rengindeki manzara ise havadan görüntülendi.

    Görüntülerde Boğaz’ın bazı kısımlarının belirgin şekilde turkuaza büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntüler oluşturan manzara görenleri mest etti.

    İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründüBoğaz’ın turkuaza bürünen sularında ilerleyen gemilerin geçişi ile oluşan görüntüler adeta bir tabloyu anımsattı. Önceden de turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı kimi vatandaşların beğenisini kazanırken kimilerinde de merak uyandırdı.

    İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründüRenk değişimine ilişkin açıklama ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi. Yapılan açıklamada Karadeniz'deki turkuaz rengin, planktonlar nedeniyle oluştuğu belirtildi. Planktonların deniz yaşamına zarar vermediği ifade edilirken, renk değişiminin geçtiğimiz yıllardakilerle aynı dönemde yaşandığına dikkat çekildi.
    İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü

    Etiketler: İstanbul Boğazı , turkuaz , NASA
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